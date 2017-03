دانلود GO Weather Forecast & Widgets 5.762 - نرم افزار هواشناسی گو واتر + ویجت

ویجت های مختلف آب و هوایی از جمله ویجت های کارآمدی هستند در هر اسمارت فونی به چشم میخورد و میتوانید شما را از شرایط جوی آب و هوا و تاریخ و زمان با خبر کند.GO Weather EX نام یک ویجت آب و هواشناسی است که تحت لیبل معروف GO ساخت و برای سیستم عامل های اندروید منتشر شده است. GO Weather EX دارای اسکین های مختلف و ویجت های مختلف در ابعاد مختلف برای هوم اسکرین گوشی های است, در واقع این ویجت با پشتیبانی از تمامی شهر های دنیا از جمله ایران اطلاعات آب و هوایی تا 5 روزه آینده را در اختیار شما قرار میدهد. همچنین این ویجت از سایر ویجت های لانچر GO پشتیبانی میکند, هم اکنون میتوانید GO Weather EX Android را بصورت مستقیم از دانلود رایگان دریافت کنید.

ویژگی های نرم افزار هواشناسی اندروید :