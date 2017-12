۱۱ اپلیکیشن رایگان مفید برای نصب در گوشی جدید

بالاخره بعد از مدت‌ها پرس‌وجو، گوشی موبایل جدیدی را خریده‌اید. اقدام بعدی شما چیست؟ در بین این همه اپلیکیشن کدام‌ها را در گوشی جدید نصب می‌کنید؟ در ادامه به همین موضوع می‌پردازیم. در این راهنما، تمرکز عمدتا معطوف به انواع اپلیکیشن رایگان کاربردی است و به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های استریم فیلم و موسیقی اشاره نخواهیم کرد. هر کاربری مطمئنا به اپلیکیشن‌های خاصی علاقه‌ی بیشتری دارد و هنگام مهاجرت به گوشی جدید، اول از همه آن اپلیکیشن‌ها را نصب می‌کند. ولی ما در این راهنما به ۱۱ اپلیکیشن رایگان مفید و کاربردی اشاره می‌کنیم که لزوما شهرت چندان زیادی ندارند.

۱. اپلیکیشن دراپ‌باکس

پیشرفت سرویس‌هایی مانند آی‌کلاود، وان‌درایو و دیگر موارد، منجر به زیر سایه رفتن سرویس قدیمی دراپ‌باکس شده است. دراپ‌باکس اولین سرویسی بود که به‌خوبی از پس انجام اقدامات مربوط به سینک کردن و پشتیبانی گرفتن برمی‌آمد و هنوز هم در این زمینه‌ها و برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها در پلتفرم‌های مختلف، یکی از بهترین گزینه‌های موجود محسوب می‌شود.

۲. اپلیکیشن گوگل فوتوز

ما مشکل خاصی با اپل فوتوز نداریم، ولی گوگل فوتوز در بین پلتفرم‌های ویندوز، macOS، اندروید و iOS به‌خوبی کار می‌کند. اگر مشکلی با کمی تغییر اندازه نداشته باشید، می‌توانید به‌طور کاملا رایگان از این سرویس استفاده کنید. علاوه بر موارد عنوان شده، در این سرویس می‌توانید از سیستم پیشرفته‌ی تشخیص محتوای تصویر گوگل هم استفاده کنید. این سیستم به همراه ابزارهای مفید برای ویرایش عکس و فیلم، موجب شده برای مدیریت عکس و ویدیو، گوگل فوتوز به انتخاب اصلی ما تبدیل شود.

۳. اپلیکیشن IFTTT

سرویس محبوب IFTTT (If This Then That) یکی از بهترین سرویس‌ها برای خودکارسازی کارها است. به‌طور مثال با این سرویس می‌توانید کاری کنید که عکس پس‌زمینه‌ی گوشی طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده تغییر کند، وای‌فای گوشی زمان رسیدن به محل کار خاموش شود، پست‌های شما در چندین شبکه‌ی اجتماعی به‌طور همزمان منتشر شود، اگر قیمت اپلیکیشن خاصی پایین آمد خبردار شوید، هنگام ترک محل کار گوگل مپس به‌طور خودکار باز شود، فهرست مخاطبین موجود در iOS به‌طور خودکار به سرویس گوگل منتقل شود و بسیاری امکانات و قابلیت‌های دیگر.

۴. اپلیکیشن Evernote

اپلیکیشن Evernote نه سال عمر دارد. ولی در طی این سال‌ها از دوران اوج خود فاصله گرفته است. با این وجود، این سرویس به دلیل انعطاف‌پذیری، بهره بردن از مشخصه‌های کاربردی و هماهنگی با پلتفرم‌های مختلف، هنوز هم برای مدیریت کارها و یادداشت‌برداری یکی از بهترین سرویس‌ها محسوب می‌شود. از جمله مشخصه‌های جذاب این سرویس می‌توان به شناسایی دست‌خط، حالت ارائه برای نمایشگرهای بزرگ و رونوشت‌برداری آسان از محیط‌های مختلف اشاره کرد.

۵. اپلیکیشن Instapaper

دو اپلیکیشن رایگان Instapaper و Pocket تا حد زیادی به هم شباهت دارند ولی ما Instapaper را انتخاب کردیم زیرا از رابط کاربری بهتر و امکانات بیشتری بهره می‌برد. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانید انواع و اقسام صفحات و مطالب موجود در اینترنت را ذخیره کنید تا در زمان آفلاین بودن یا هرزمانی که وقت آزاد داشتید، بتوانید آن‌ها را مطالعه کنید. محیط این اپلیکیشن ساده و بدون هیچ‌گونه تبلیغی است.

۶. اپلیکیشن مایکروسافت Word

شاید با وجود این همه سرویس آنلاین فکر کنید که نصب مایکروسافت Word قدمی رو به عقب محسوب می‌شود. اما باید بگوییم که نسخه‌ی موبایلی این نرم‌افزار از امکانات خوبی بهره می‌برد و از آن چیزی که فکر می‌کنید بهتر است. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانید پیوست‌های ایمیل‌ها را به شکل صحیح مشاهده کنید. علاوه بر این، اگر اهل نوشتن هستید و در موقعیت‌های مختلف ایده‌هایی به ذهنتان خطور می‌کند، با استفاده از این اپلیکیشن بدون نیاز به اینترنت به‌راحتی می‌توانید ایده‌های خود را ثبت کنید.

۷. اپلیکیشن SwiftKey

بیشتر کاربران هنگام استفاده از گوشی وقت زیادی را صرف تایپ کردن می‌کنند. اپلیکیشن کیبورد SwiftKey با بهره بردن از هوش مصنوعی برای حدس کلمات، پشتیبانی از سوایپ، امکانات شخصی‌سازی گسترده و تم‌های متنوع و جذاب، تایپ کردن را به کار لذت‌بخش‌تری بدل می‌کند. همچنین این اپلیکیشن از بیش از ۱۵۰ زبان (از جمله فارسی) پشتیبانی می‌کند.

۸. اپلیکیشن CamScanner

اپلیکیشن‌های زیادی می‌توانند گوشی را به اسکنر مدارک تبدیل کنند، اما در بین آن‌ها CamScanner بهترین محسوب می‌شود. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانید از مدارک موردنظر عکس بگیرید و به لطف مشخصه‌هایی همچون حذف حاشیه‌ها و کوچک و بزرگ کردن خودکار، مدارک موردنظر بدون هیچ دردسری همانند تصاویر اسکن شده به نمایش درمی‌آیند. همچنین فایل‌های مذکور را می‌توانید به PDF هم تبدیل کنید تا همه‌ی آن‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند. با پرداخت حق اشتراک ماهیانه ۵ دلار به مشخصه‌ی OCR و دیگر قابلیت‌های جذاب هم دسترسی خواهید داشت.

۹. اپلیکیشن Google Translate

اکثر کاربران این اپلیکیشن رایگان را می‌شناسند و نیاز چندانی به معرفی ندارد. Google Translate می‌تواند انواع و اقسام متن‌ها، صداها و تصاویر را به زبان‌های مختلف ترجمه کند و به لطف یادگیری ماشینی و شبکه‌های عصبی گوگل، این امکانات روزبه‌روز بهتر هم می‌شوند. این اپلیکیشن از رابط کاربری ساده‌ای بهره می‌برد و استفاده از آن راحت است. علاوه بر موارد ذکرشده، برای ترجمه در مواقع آفلاین هم می‌توان بسته‌های آفلاین زبان‌های مختلف را دانلود کرد.

۱۰. اپلیکیشن Sleep Cycle

ایده‌ی اصلی اپلیکیشن Sleep Cycle چندان جدید نیست و در این زمینه اپلیکیشن‌های متنوعی وجود دارد. اما این اپلیکیشن از لحاظ پشتیبانی از اندروید و iOS و عملکرد ساده، یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شود. به‌طور خلاصه در مورد چنین اپلیکیشن‌هایی می‌توان گفت که با بررسی چرخه‌ی خواب، می‌توانند کاربر را در بهترین زمان ممکن از خواب بیدار کنند.

۱۱. اپلیکیشن Citymapper

همین ابتدا باید بگوییم که این اپلیکیشن از شهرهای ایران پشتیبانی نمی‌کند ولی برای بیشتر شهرهای توریستی دنیا می‌توان از آن استفاده کرد. شاید پیش خودتان فکر کنید که با وجود اپلیکیشن رایگان جامعی مانند گوگل مپس، دیگر نیازی به استفاده از اپلیکیشن‌های مسیریابی دیگر وجود ندارد. اما اگر اهل سفرهای خارجی هستید، حتما برای یک‌بار هم که شده از Citymapper استفاده کنید تا شیفته‌ی قابلیت‌های جذاب آن شوید. به عنوان مثال، برای رفتن از مبدأ به مقصد، این اپلیکیشن وسایل حمل‌ونقل مختلفی را به شما پیشنهاد می‌دهد و از این مهم‌تر قیمت متوسط هرکدام از این وسایل را هم می‌توانید ببینید. علاوه بر موارد عنوان شده، در هنگام نزدیک شدن به مقصد، این اپلیکیشن به شما هشدار می‌دهد تا بتوانید در موعد مقرر از وسیله‌ی نقلیه پیاده شوید.

