گوگل در زمینه‌ی سخت‌افزار-حداقل در مقایسه با رقبایی همچون سامسونگ و اپل-سابقه‌ی چندانی ندارد. برخی از جدیدترین گجت‌های این شرکت موفقیت‌آمیز بوده‌اند ولی برخی دیگر چندان قابل توجه محسوب نمی‌شوند. نمایشگر هوشمند هوم هاب و گوشی‌های پیکسل گجت‌های جذابی هستند و پیکسل‌بوک هم طرفداران پروپاقرص زیادی دارد. اما در این میان می‌توانیم به موارد ناامیدکننده‌ای مانند پیکسل اسلیت، پیکسل C و دوربین «کلیپس» (Clips) هم اشاره کنیم. به غیر از هوم هاب و گوشی‌های پیکسل، معمولاً دیگر گجت‌های این شرکت در نقد و بررسی‌ها نمره‌ی متوسطی دریافت می‌کنند که این نشان می‌دهد که در مقایسه با رقبا حرف چندانی برای گفتن ندارند.

اما فارغ از بحث سخت‌افزاری و ظاهری، نکته قوت محصولات گوگل بخش نرم‌افزاری آن‌ها است. در سال ۲۰۱۸، گوگل نرم‌افزارهای جذاب و نوآورانه‌ای را عرضه کرد که توانستند جذابیت زیادی برای گجت‌های معمولی به ارمغان بیاورند.

بهترین مثال در این زمینه، پیکسل ۳ است. از لحاظ فیزیکی، پیکسل ۳ کمی بهتر از پیکسل ۲ است. اما صرف‌نظر از این موضوع، پیکسل ۳ از لحاظ طراحی هیچ مشخصه‌ی قابل توجهی ندارد. در حقیقت، پیکسل ۳ ایکس‌ال از یکی از بزرگ‌ترین بریدگی‌های نمایشگر بهره می‌برد که سروصدای زیادی هم ایجاد کرد. ولی با وجود تمام این قضایا، گوشی‌های پیکسل ۳ یکی از بهترین گجت‌های عرضه شده در سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شوند و دلیل آن هم تا حد زیادی به قابلیت‌های نرم‌افزاری موجود در آن‌ها برمی‌گردد. در ابتدا، بحث خود را با مشخصه Call Screening آغاز می‌کنیم.

در گوشی‌های پیکسل، این مشخصه به کاربران اجازه می‌دهد که بدون گفتن یک کلمه، به تماس‌های تلفنی جواب دهند. اگرچه برخی افراد نوآوری چنین مشخصه‌ای را دست کم می‌گیرند و آن را به‌عنوان یک نوع پیام‌گیر صوتی پر زرق‌وبرق توصیف می‌کنند، اما توانایی‌های آن بسیار فراتر از این حرف‌ها است. دستیار هوشمند نه‌تنها هدف تماس‌گیرنده از برقراری تماس مذکور را می‌پرسد، بلکه به‌صورت زنده می‌توانید متن مکالمات انجام شده را بخوانید و حتی در همین حین اقداماتی را انجام دهید. به‌عنوان مثال اگر دکتر شما تماس گرفته باشد، می‌توانید از طریق فرمان‌های نرم‌افزاری، سؤالات بیشتری را مطرح کنید یا مثلاً از فرمان‌های از پیش تنظیم شده استفاده کنید تا دستیار دیجیتالی به تماس گیرنده بگوید که شما بعداً تماس می‌گیرید. آیا پیام‌گیر صوتی می‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد؟

مشخصاً، بهترین کاربرد این قابلیت در زمینه‌ی کاهش پاسخ دادن به تماس‌های بازاریابان تلفنی است. اما در مواردی که نمی‌توانید یا نمی‌خواهید صحبت کنید، مثمر ثمر واقع می‌شود. به دلیل همین ویژگی‌ها، این قابلیت مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

Call Screen بر مبنای تکنولوژی به نام دوپلکس توسعه یافته که گوگل مدت‌ها پیش بخشی از قابلیت آن را نمایش داد. در این مشخصه، شاهد شبیه‌سازی طبیعی صدای انسان بودیم که حتی مکس‌ها را هم به خوبی تقلید می‌کرد. اگرچه این قابلیت نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده، ولی نمی‌توانیم قابلیت‌های جذاب آن را کتمان کنیم و مثلاً افراد برای رزرو رستوران و کارهای پیش پا افتاده این‌چنینی، به‌راحتی می‌توانند کار را به دستیار دیجیتالی گوشی خود واگذار کنند.

یکی دیگر از بهترین نوآوری‌های نرم‌افزاری گوگل در سال ۲۰۱۸، در زمینه‌ی الگوریتم‌های پردازش تصویر بوده است که دوربین پیکسل ۳ را به یکی از بهترین دوربین‌های موجود در گوشی‌های هوشمند بدل کرده. نه‌تنها این دوربین تک لنزی می‌تواند تصاویر بسیار باکیفیت و جذابی را خلق کند، بلکه تنها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته، می‌تواند حالت پرتره را به زیباترین شکل ممکن ارائه دهد. در ضمن، نباید مشخصه Night Sight را فراموش کنیم که باعث شده در زمینه‌ی عکاسی در محیط‌های بسیار کم‌نور، این دوربین به یک غول بی‌رقیب بدل شود.

در جدیدترین کنفرانس I/O، گوگل از یک قابلیت واقعیت افزوده برای گوگل مپس پرده‌برداری کرد. با بهره‌گیری از این مشخصه، کافی است دوربین خود را به سمت محیط بگیرید و با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده، فلش‌هایی برای رسیدن به مقصد موردنظر به نمایش درمی‌آید. اگرچه این قابلیت هنوز ارائه نشده، اما می‌تواند نحوه‌ی مسیریابی کاربران را تا حد زیادی دستخوش تغییر کند.

در زمینه‌ی دیگر گجت‌های گوگل مانند پیکسل اسلیت، نرم‌افزار همچنان برگ برنده‌ی آن‌ها است. این شرکت، سیستم‌عامل کروم را طوری تغییر داده که در حالت تبلت مناسب استفاده‌ی لمسی باشد و در حالت دسکتاپ، از قابلیت‌های چندوظیفگی و موارد این‌چنینی به راحتی بربیاید. البته نکته‌ی جالب اینجاست که همین نرم‌افزار، تا حدی جلوی کاربرد همه‌جانبه این تبلت را گرفته است.

نرم‌افزار گوگل بی‌نقص نیست. اندروید پای در ابتدا سرشار از ضعف‌های مختلفی بود و بسیاری از خریداران پیکسل در ابتدا گزارش‌های متعددی در مورد مشکلاتی مانند ذخیره نشدن عکس‌ها و کار نکردن دوربین منتشر کردند. اگرچه بازطراحی Wear OS تا حدی هوای تازه‌ای را برای اکوسیستم ساعت‌های هوشمند به ارمغان آورده، ولی باز هم در مقایسه با WatchOS اپل ضعف‌های زیادی دارد.

اما نباید فراموش کنیم که توسعه‌ی نوآورانه‌ترین نرم‌افزارها به این سادگی‌ها نیست و به همراه داشتن مشکلات متعدد، بخش طبیعی این فرایند محسوب می‌شود. گوگل در زمینه‌ی نرم‌افزار ترجیح می‌دهد محافظه‌کارانه عمل نکند و برای کاربران، ویژگی‌های جذابی که شاید هم با شکست مواجه شوند، ارائه می‌کند. برخی از آن‌ها کیفیت خوبی ندارند و بعضی از آن‌ها خیلی زود روانه‌ی قبرستان پروژه‌ی شکست‌خورده می‌شود، اما پروژه‌هایی که با موفقیت توسعه می‌یابند، مانند Night Sight و Call Screening، تمام این شکست‌ها را در سایه‌ی خود قرار می‌دهند. کمپانی‌ها معمولاً به این راحتی‌ها قابلیت‌های واقعاً مفیدی را عرضه نمی‌کنند، اما در سال ۲۰۱۸، گوگل قابلیت‌های نرم‌افزاری جذابی ارائه داده که برای بسیاری از کاربران، تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شوند.

منبع: Engadget

