رابط کاربری اینستاگرام برای چند ساعت کاملا تغییر کرد

اینستاگرام تایید کرده که به دلیل یک باگ، برای چند ساعت اسکرول افقی مشابه استوری جایگزین اسکرول عمودی شده است. چند ماه قبل، گزارشی مبنی بر آزمایش مشخصه اسکرول افقی در بخش Explore اینستاگرام منتشر شد. اما ساعاتی قبل، بعد از اینکه بسیاری از کاربران اینستاگرام این اپلیکیشن را باز کردند، با رابط کاربری جدیدی روبرو شدند که به‌سرعت اعتراضات زیادی را به همراه داشت.

به دلیل یک باگ، این مشخصه برای تعداد بسیار بیشتری از کاربران فعال شده است.

سخنگوی اینستاگرام در این رابطه گفته: «به‌دلیل وجود یک باگ، برخی از کاربران با این تغییر رابط کاربری روبرو شده‌اند و ما به سرعت این مشکل را برطرف کردیم و در حال حاضر همه چیز به حالت عادی برگشته است.» این کمپانی همچنین گفته که همچنان مشغول بررسی این مشخصه در بخش Explore است. اینستاگرام می‌خواسته این قابلیت را تنها برای عده‌ی محدودی از کاربران ارائه کند که به دلیل یک باگ، این مشخصه برای تعداد بسیار بیشتری از کاربران فعال شده است.

در این رابط کاربری جدید، کاربران برای مشاهده‌ی پست‌ها یا باید به‌صورت افقی اسکرول کنند یا مانند استوری، بر لبه‌های راست و چپ عکس ضربه بزنند. برای مشاهده کامنت‌ها هم باید به طرف بالا اسکرول کرد. با توجه به اینکه کاربران این پلتفرم در ۸ سال گذشته به یک نوع رابط کاربری عادت کرده‌اند، این تغییر ناگهانی اصلا مورد استقبال قرار نگرفته است و اینستاگرام‌ هم خیلی زود به مشکل مربوطه اعتراف کرد.

شاید در آینده‌ی نه‌چندان دور، اینستاگرام‌ دوباره این مشخصه را ارائه کند اما با توجه به واکنش‌های کاربران، مدیران اینستاگرام باید وسواس زیادی برای این موضوع به خرج دهند مگر اینکه بررسی‌های آن‌ها نشان دهد این رابط کاربری می‌تواند زمان استفاده از اینستاگرام را بیشتر کند. در ادامه، می‌توانید چند اسکرین‌شات ثبت شده از این رابط کاربری جدید را مشاهده کنید.





منبع: TechCrunch

