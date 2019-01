اگرچه دستیار دیجیتالی بیکسبی از زمان معرفی تا حالا نتوانسته توجه کاربران را به‌صورت گسترده جلب کند، اما سامسونگ نشان داده که در این زمینه ثابت‌قدم است و همواره قابلیت‌های جدیدی برای این دستیار هوشمند به ارمغان می‌آورد. این کمپانی کره‌ای شب گذشته در نمایشگاه CES 2019 اعلام کرد که بیکسبی به‌زودی پشتیبانی از از اپلیکیشن‌های گوگل پلی، یوتیوب و گوگل مپس را آغاز می‌کند. علاوه بر این اپلیکیشن‌ها، باید به iHeartRadio، Uber و Ticketmaster هم اشاره کنیم که با این دستیار دیجیتالی سازگاری بیشتری پیدا می‌کنند.

سامسونگ می‌خواهد بیکسبی‌ را به یک پلتفرم هوش مصنوعی همه‌فن‌حریف تبدیل کند.

این نشان می‌دهد که بیکسبی دیگر یک دستیار دیجیتالی صرف نیست و سامسونگ می‌خواهد آن را به یک پلتفرم هوش مصنوعی همه‌فن‌حریفی که می‌تواند با انواع و اقسام سرویس‌ها و گجت‌ها سازگار باشد، تبدیل کند. سامسونگ در بیانیه خود آورده: «بیکسبی در ابتدا به‌عنوان یک دستیار هوشمند برای گوشی‌های گلکسی کار خود را آغاز کرد. اما حالا، بیکسبی در حال تبدیل شدن به یک پلتفرم هوش مصنوعی بی‌حصار است که روزبه‌روز از گجت‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند.»

سامسونگ محصولات متنوعی را روانه‌ی بازار می‌کند و به همین خاطر این دستیار دیجیتالی در بسیاری از آن‌ها از جمله تلویزیون‌ها هوشمند، یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی قرار دارد. با وجود اینکه بیکسبی در مقایسه با رقبای قدرتمندی همچون الکسا و گوگل اسیستنت حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما سامسونگ با اقداماتی مانند باز کردن دسترسی برای توسعه‌دهندگان و همکاری با بسیاری از شرکت‌ها، می‌خواهد حداقل بخشی از بازار رو به رشد دستیارهای هوشمند را از آن خود کند.

