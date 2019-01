به گزارش TechCrunch، قابلیت جدید اینستاگرام به کاربرانی که از چندین اکانت استفاده می‌کنند، اجازه می‌دهد پست‌های موردنظر خود را به‌صورت همزمان در تمام یا بخشی از این اکانت‌ها آپلود کنند. البته باید خاطرنشان کنیم که این مشخصه فعلا مختص کاربران نسخه iOS اینستاگرام است و از شب گذشته، روند فعال‌سازی آن برای کاربران موردنظر آغاز شده است.

این قابلیت جدید کار اینفلوئنسرها و کاربرانی که مثلا چندین اکانت تجاری را مدیریت می‌کنند، راحت‌تر می‌کند و برای آپلود پست و محتوای یکسان در اکانت‌ها مختلف دیگر لازم نیست سرویس‌های ثالث مورد استفاده قرار بگیرد. البته بسیاری از این کاربران، معمولا در اکانت‌های مختلف پست‌های یکسانی را آپلود نمی‌کنند و به همین خاطر این مشخصه مورد استفاده‌ی چنین افرادی قرار نمی‌گیرد. با این وجود، این مشخصه‌ی جدید برای بسیاری از کسب‌وکارها می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.

برای بهره‌گیری از این مشخصه، بعد از انتخاب ویدیو یا عکس موردنظر، در بخش کپشن و تگ‌ها، می‌توانید بخش جدیدی به نام Post to Other Accounts مشاهده کنید و فقط با فشردن یک دکمه برای هرکدام از اکانت‌ها، پست موردنظر خود را به‌صورت همزمان روانه‌ی چندین اکانت مختلف کنید.

متاسفانه، هنوز راجع به ارائه این مشخصه در اندروید خبری منتشر نشده و به همین خاطر باید منتظر بمانیم تا ببینیم اینستاگرام این قابلیت را چه زمانی برای کاربران نسخه اندروید این اپلیکیشین عرضه می‌کند.

منبع: Phone Arena

