اگر برای پخش محتوای صوتی و تصویری اهل استفاده از اپلیکیشن VLC هستید، برای استریم این محتواها به تلویزیون راه‌های زیادی وجود دارد. اما حالا، خبر خوب برای کاربران اندروید این است که به‌زودی نسخه اندروید این اپلیکیشن محبوب از استاندارد AirPlay اپل پشتیبانی خواهد کرد.

یکی از مقام‌های ارشد بخش توسعه VLC این خبر را طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است. این یعنی، اگر در گجت اندرویدی خود از اپلیکیشن VLC استفاده می‌کنید، می‌توانید محتوای موردنظر خود را به اپل TV یا یکی از تلویزیون‌هایی که از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند، استریم کنید. این مقام ارشد به تاریخ دقیق عرضه این مشخصه اشاره نکرده و گفته به احتمال زیاد در کمتر از یک ماه آینده برای کاربران عرضه می‌شود.

این مقام ارشد در مصاحبه‌ی خود آمار جدیدی از تعداد دانلودهای برنامه VLC اشاره کرده که به گفته او، این آمار در حال نزدیک شدن به ۳ میلیارد دانلود است و تقریبا یک چهارم آن مربوط به گوشی‌ها و تبلت‌ها بوده است. چنین آماری موفقیت بزرگی برای این شرکت محسوب می‌شود. برنامه VLC همواره ویژگی‌های جذابی را ارائه می‌کند و به عنوان مثال، باید به پشتیبانی از کروم‌کست در فوریه گذشته و حالا پشتیبانی از AirPlay اپل اشاره کنیم.

