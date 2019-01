۹ روز قبل در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۹، اکانتی به نام world_record_egg تصویری ساده از یک تخم‌مرغ در اینستاگرام آپلود کرده است. در کپشن این پست نوشته شده «بیایید با همکاری یکدیگر این پست را به دارنده بالاترین لایک اینستاگرام تبدیل کنیم و رکورد فعلی که متعلق «کایلی جنر» (Kylie Jenner) است را بشکنیم.»

تا قبل از رکوردشکنی تصویر این تخم‌مرغ، تصویر دست فرزند کایلی جنر، مدل معروف آمریکایی، که یکی از انگشت‌های مادرش را گرفته، با داشتن بیش از ۱۸ میلیون لایک، در این زمینه رکورددار بود. در روز ۱۳ ژانویه، تعداد لایک‌های تصویر این تخم‌مرغ در عرض سه ساعت از ۱۴ میلیون به ۱۸ میلیون رسید و توانست عنوان دارنده بالاترین لایک اینستاگرام را از آن خود کند. نکته‌ی جالب توجه در مورد این عکس این است که در بین ۲۰ عکس نخست دارنده بیشترین لایک‌ها، این تنها تصویر از یک اکانت غیر انسانی است و در این میان می‌توانیم به سلبریتی‌های پر طرفداری مانند کریستین رونالدو، بیانسه و سلنا گومز اشاره کنیم.





در زمان نوشته شدن این مطلب، تصویر تخم‌مرغ مذکور دارای ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۰۲ لایک است و این آمار به‌سرعت در حال افزایش است. به همین خاطر به نظر می‌رسد به این زودی‌ها رکورد لایک این تصویر مرموز شکسته نخواهد شد.

منبع: CNET

