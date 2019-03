این روزها بسیاری از نوتیفیکیشن های اندروید از یادآورهای مفید تبدیل به موارد مخل آسایش کاربران شده‌اند. فارغ از اینکه گیمر حرفه‌ای هستید یا علاقه‌ی زیادی به شبکه‌های اجتماعی دارید، حجم انبوه نوتیفیکیشن های اندروید می‌تواند آزاردهنده باشد.

البته همواره امکان استفاده از قابلیت Do Not Disturb وجود دارد اما اگر به استفاده مکرر از این حالت نیاز پیدا کنید، پس بهتر است گوشی خود را در یک کمد قرار دهید و آن را فراموش کنید. قابلیت Do Not Disturb اگرچه جوابگوی مشکلات مربوط به دریافت نوتیفیکیشن‌های متعدد است، ولی راه‌حل بلندمدت و مناسبی محسوب نمی‌شود.

خوشبختانه در زمینه‌ی مدیریت نوتیفیکیشن های اندروید و بهره‌گیری بهینه از آن‌ها راه‌حل‌های خوبی وجود دارد که با صرف کمی وقت، می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که تمام این ترفندها و نکته‌ها مربوط به اندروید اوریو (و نسخه‌های بالاتر) است.

بلاک کردن دسته‌های نوتیفیکیشن‌های غیرضروری

قابلیت دسته‌بندی نوتیفیکیشن‌ها به اندروید اوریو اضافه شد که ابزاری قدرتمند برای مدیریت نوتیفیکیشن های اندروید محسوب می‌شود. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد که مثلا دسته‌ای مشخص از نوتیفیکیشن‌ها را، مانند نوتیفیکیشن‌های مربوط به گروه‌های واتس‌اپ، بی‌صدا کنند. با بلاک کردن نوتیفیکیشن‌های نامربوط، می‌توانید فقط نوتیفیکیشن‌های مهم موردنظر خود را دریافت کنید.

راهنمای مراجعه به این بخش در اندروید اوریو و نسخه‌های جدیدتر:

به بخش Settings مراجعه کنید بر Apps & notifications ضربه بزنید بر See all apps ضربه بزنید در نهایت به بخش اپلیکیشن موردنظر خود سر بزنید

البته باید خاطرنشان کنیم که دو راه دیگر برای تغییر این تنظیمات وجود دارد. یکی از آن‌ها از طریق نگه داشتن انگشت بر نوتیفیکیشن موردنظر است و برای روش دوم هم می‌توانید نوتیفیکیشن ظاهر شده را به سمت چپ بکشانید و بر آیکون چرخ‌دنده ضربه بزنید. اگر تصادفاً یک دسته اشتباهی را بلاک کردید، گام‌هایی که کمی بالاتر اشاره کردیم، دنبال کنید و این موضوع را اصلاح کنید.

تغییر رفتار نوتیفیکیشن های اندروید

بعد از اینکه تصمیم خود را برای دریافت نوتیفیکیشن های موردنظر خود گرفتید، حالا می‌توانید نحوه‌ی دریافت آن‌ها را تغییر دهید. به‌صورت پیش‌فرض، تمام نوتیفیکیشن‌ها هم صدا ایجاد می‌کنند و هم در نمایشگر پدیدار می‌شوند اما با تغییر برخی از تنظیمات می‌توانید کاری کنید که این موارد کمتر از گذشته حواس شما را پرت کنند.

بعد از انجام گام‌های ذکر شده، بر روی Behavior ضربه بزنید. از این قسمت، امکان بی‌صدا کردن آن‌ها وجود دارد و می‌توانید کارهای بیشتری را هم انجام دهید. با این کار، زمانی که می‌خواهید نوتیفیکیشن های اندروید را بررسی کنید، آن‌ها را مشاهده می‌کنید ولی در غیر این صورت در تجربه کاربری شما اختلال ایجاد نمی‌کند.

تغییر صدای نوتیفیکیشن

اگر عمدتا از طریق صدا از دریافت نوتیفیکیشن های اندروید خبردار می‌شوید، می‌توانید در این زمینه تغییرات زیادی را لحاظ کنید. با ایجاد صدای مخصوص برای دسته‌ای از نوتیفیکیشن‌ها، به‌راحتی می‌توانید از دریافت آن‌ها خبردار شوید و در ضمن با خیال راحت می‌توانید نوتیفیکیشن‌های نامربوط را نادیده بگیرید.

با دنبال کردن مراحل بالا، بر گزینه Sound ضربه بزنید. در این بخش می‌توانید از صداهای پیش‌فرض استفاده کنید یا اینکه با ضربه بر آیکون مثبت امکان افزودن صداهای جدید وجود دارد. اگر این روش مورد پسند شما واقع شد، می‌توانید برای مخاطبین خود هم رینگتون‌های به خصوصی انتخاب کنید.

به تعویق انداختن نمایش نوتیفیکیشن‌های مهم

مهم‌ترین نوتیفیکیشن‌ها معمولاً مربوط به کارهایی هستند که باید انجام شوند. با این حال، معمولاً رسیدگی سریع به تمام نوتفیکیشن‌های مهم –حتی اگر وقتش را داشته باشید-کار چندان ساده‌ای محسوب نمی‌شود. در چنین مواردی، بهتر است آن‌ها را «اسنوز» (snooze) کنید تا در زمانی دیگر به نمایش دربیایند. در اندروید اوریو و نسخه‌های جدیدتر، کافی است نوتیفیکیشن به نمایش درآمده را به سمت چپ بکشانید و با ضربه بر آیکون ساعت، نمایش آن را به زمانی دیگر موکول کنید.

اگر از گوشی‌های پیکسل استفاده می‌کنید و اولین نسخه بتا اندروید Q را نصب کرده‌اید، باید به یکی از ویژگی‌های جدید این نسخه از اندروید اشاره کنیم. در این نسخه، در کنار نوتیفیکیشن‌های جدید یک آیکون زنگ به نمایش درمی‌آید که باعث می‌شود کاربران به‌راحتی تفاوت بین نوتیفیکیشن‌های جدید و قدیمی را تشخیص بدهند.

بهره‌گیری از پیشنهاد‌های اپلیکیشن Digital Wellbeing

بسیاری از گوشی‌های مبتنی اندروید پای از اپلیکیشن Digital Wellbeing بهره می‌برند و روزبه‌روز شمار گوشی‌های مجهز به این مشخصه افزایش می‌یابد. این مشخصه روی هم رفته اطلاعات کاملی در رابطه با زمان صرف شده برای گوشی و اپلیکیشن‌های مختلف، تعداد آنلاک کردن گوشی، تعداد نوتیفیکیشن‌های دریافتی و بسیاری از موارد دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

در اینجا هدف ما از اشاره به این قابلیت، مربوط به تعداد نوتیفیکیشن های دریافتی است. با ضربه بر این عدد، می‌توانید ببینید که در هر روز هرکدام از اپلیکیشن‌ها چه تعداد نوتیفیکیشن ارسال کرده و اپلیکیشن Digital Wellbeing راه‌حل‌های مختلفی را برای کاهش ارسال نوتیفیکیشن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد. یکی از آن‌ها، همانطور که در این مطلب اشاره کردیم، بلاک کردن دسته‌های خاص از نوتیفیکیشن های اندروید است. یکی دیگر از قابلیت‌های آن Wind Down نام دارد که اساساً حالت Do Not Disturb را برای شب فعال می‌کند.

در این مطلب سعی کردیم به‌صورت مختصر و مفید به راه‌هایی برای استفاده حرفه‌ای از نوتیفیکیشن های اندروید اشاره کنیم. شما در این زمینه جه توصیه‌هایی دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

