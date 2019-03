اگر در آیپد خود از مرورگر فایرفاکس استفاده می‌کنید، باید بگوییم که نسخه جدید آن از قابلیت‌های جذاب‌تری بهره می‌برد و می‌تواند زندگی آنلاین شما را ساده‌تر کند. از آنجایی که آیپد نسبت به آیفون مجهز به نمایشگر بزرگ‌تری است، کاربران می‌توانند با تقسیم نمایشگر بدون اینکه بین اپلیکیشن‌های مختلف رفت‌وآمد کنند، به‌عنوان مثال قادر به یادداشت‌برداری یا اشتراک‌گذاری لینک‌ها باشند. جدیدترین نسخه فایرفاکس به کاربران آیپد اجازه می‌دهد که نمایشگر را میان این اپلیکیشن و اپلیکیشن‌های دیگری مانند گوگل مپس تقسیم کنند. در ادامه می‌توانید تیزر ویدیویی این نسخه از فایرفاکس را مشاهده کنید.

علاوه بر این مشخصه، موزیلا قابلیت‌های دیگری مانند بهبود مدیریت تب‌ها، دسترسی راحت‌تر به وب‌گردی در حالت خصوصی و میان‌برهای کیبورد به ارمغان آورده است. بعد از به‌روزرسانی فایرفاکس، می‌توانید تغییر شکل تب‌ها را ببینید که با این کار دسترسی به آن‌ها راحت‌تر می‌شود. همچنین پیش از این هروقت می‌خواستید در حالت خصوصی در گجت iOS به وب‌گردی بپردازید، باید چند کار مختلف را انجام می‌دادید ولی حالا فقط با یک کلیک می‌توانید چنین کاری را انجام دهید.

اگر هم از جمله افرادی هستید که برای آیپد خود از کیبورد فیزیکی استفاده می‌کنید، باید خاطرنشان کنیم که با نگه داشتن دکمه command می‌توانید میانبرهای موجود را مشاهده کنید. بیشتر این میان‌برها مشابه نسخه مک هستند و به همین خاطر اگر در کامپیوترهای مک از فایرفاکس استفاده می‌کنید، با تعداد زیادی از این میان‌برها آشنا خواهید بود. در ضمن اگر از اکانت فایرفاکس استفاده می‌کنید، می‌توانید بدون ترک کردن مرورگر، تب‌های موردنظر خود را به گجت‌های دیگری ارسال کنید.

