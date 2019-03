دستیارهای صوتی مانند سیری، بیکسبی و گوگل اسیستنت روزبه‌روز توانایی‌های بیشتری پیدا می‌کنند و با انواع و اقسام تکنولوژی‌ها یکپارچه‌تر می‌شوند. در حال حاضر این دستیارها در انواع و اقسام وسایل از ساعت‌ها گرفته تا تلویزیون‌ها و اسپیکرها و البته محل تولد آن‌ها یعنی گوشی‌های هوشمند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فعال کردن دستیارهای صوتی در گوشی‌های هوشمند همیشه راحت بوده و مثلاً با فشار طولانی بر دکمه هوم یا به زبان آوردن یک عبارت مخصوص می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. اما ظاهرا شرکت‌های توسعه‌دهنده دستیارهای صوتی فکر می‌کنند این روش برای کاربران به اندازه کافی راحت و آسان نیست.

سامسونگ در سال ۲۰۱۷، برای گوشی‌های خود به تعبیه دکمه اختصاصی بیکسبی روی آورد. این اقدام با اعتراضات زیادی روبرو شد و از آنجایی که این دکمه قابل شخصی‌سازی نبود، ظاهراً سامسونگ با این کار می‌خواست کاربران را به مجبور به استفاده از این دستیار صوتی کند. اگرچه سامسونگ بالاخره چند هفته قبل اعلام کرد که کاربران تا حدی می‌توانند این دکمه را شخصی‌سازی کنند، ولی هنوز راحتی استفاده از آن سؤال‌برانگیز است.

به نظر می‌رسد در چند سال گذشته، گوگل هم مشغول بررسی نکات مثبت و منفی چنین دکمه‌ای بوده است و در نهایت به این نتیجه رسیده که تعبیه دکمه اختصاصی گوگل اسیستنت در گوشی‌های مختلف ایده‌ی خوبی محسوب می‌شود.

پیدایش دکمه اختصاصی گوگل اسیستنت

حدود یک ماه قبل، شرکت گوگل اعلام کرد که از طریق همکاری با تعداد زیادی از سازندگان گوشی‌های اندرویدی، به‌زودی میلیون‌ها گوشی مجهز به دکمه گوگل اسیستنت روانه‌ی بازار می‌شوند. شرکت‌هایی که حاضر به همکاری با گوگل شده‌اند شهرت زیادی دارند و شامل شرکت‌های ال‌جی، نوکیا، شیائومی، ویوو و TCL است. جدیدترین پرچم‌دار ال‌جی یعنی G8 از چنین دکمه‌ای بهره می‌برد که البته نسل قبلی آن هم دارای این دکمه بود. نوکیا هم اعلام کرده گوشی‌های ۴.۲ و ۳.۲ مجهز به این دکمه هستند و دکمه گوگل اسیستنت در بدنه جدیدترین پرچم‌دار شیائومی یعنی Mi 9 هم دیده می‌شود.

با توجه به اینکه سامسونگ مالک دستیار صوتی بیکسبی است، فقدان آن در این لیست کاملاً منطقی محسوب می‌شود ولی چرا خبری از هواوی نیست؟ برای جواب به این سؤال، باید به شایعاتی اشاره کنیم که طبق آن‌ها، هواوی هم مشغول توسعه یک دستیار صوتی اختصاصی است و احتمالاً به همین خاطر نام آن در این فهرست دیده نمی‌شود.

با وجود عدم همکاری این دو شرکت بزرگ، گوگل اعلام کرده که در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۰۰ میلیون گوشی مجهز به دکمه اختصاصی گوگل اسیستنت روانه‌ی بازار می‌شود که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. با توجه به این قضایا، چگونه این گوشی‌سازها راضی به تعبیه دکمه‌ای شده‌اند که در نهایت منفعت آن به شرکت دیگری می‌رسد؟ در ادامه چند تئوری برای این موضوع مطرح می‌کنیم.

تئوری ۱: گوگل به گوشی‌هایی که از این دکمه بهره می‌برند کمک مالی اهدا می‌کند

در حال حاضر هنوز گزارشی در رابطه با جنبه مالی این همکاری منتشر نشده است. با این حال، از آنجایی که این دکمه همین حالا هم با اعتراضات زیادی روبرو شده، احتمال اینکه گوگل برای پرداخت کمک‌های مالی به این شرکت‌ها موافقت کرده، چندان بعید نیست. البته چنین کاری بی‌سابقه هم محسوب نمی‌شود. گوگل سالانه میلیاردها دلار به اپل پرداخت می‌کند تا موتور جستجوی این شرکت در مرورگر سافاری پیش‌فرض باشد و با پرداخت صدها میلیون دلار به موزیلا، چنین کاری را برای مرورگر فایرفاکس انجام می‌دهد. به همین خاطر شاید گوگل برای اینکه بتواند شرکت‌های سازنده را به تعبیه دکمه گوگل اسیستنت ترغیب کند، مبلغی را به آن‌ها می‌پردازد.

بیشتر شرکت‌هایی که در این طرح با گوگل همکاری می‌کنند، به ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارند و حتی جدیدترین پرچم‌دار ال‌جی یعنی G8 هم قرار است با قیمت حدود ۷۵۰ دلار روانه‌ی بازار شود که برای شرکت ال‌جی قیمت پایینی محسوب می‌شود. آیا گوگل در این قیمت‌گذاری دخیل بوده است؟ شاید. با وجود اینکه هنوز به جزئیات مالی این همکاری دسترسی نداریم، اما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به احتمال زیاد این شرکت‌ها از طریق تعبیه دکمه گوگل اسیستنت نوعی مزایای مالی دریافت می‌کنند.

تئوری ۲: گوگل برای متقاعد کردن آن‌ها از موقعیت خود به‌عنوان سازنده اندروید استفاده کرده است

شاید هم گوگل به جای اینکه از سیاست تشویقی استفاده کند، به بهره‌گیری از سیاست تنبیهی روی آورده و مثلاً به این شرکت‌ها گفته: «اگر شما با ما همکاری نکنید، برای این موارد هم ما با شما همکاری نخواهیم کرد.» البته همانطور که گفتیم، تمام این تئوری‌ها صرفاً گمانه‌زنی است ولی روی‌هم‌رفته اتخاذ چنین رویکردهایی چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

مطمئناً گوگل در زمینه‌ی اندروید از اهرم فشار بهره می‌برد. اگرچه اندروید یک سیستم‌عامل متن‌باز به حساب می‌آید و استفاده از آن رایگان است، ولی گوشی‌های اندرویدی برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های گوگل مانند پلی استور، جیمیل و گوگل مپ باید از طرف این شرکت مجوز مخصوصی را دریافت کنند. اگر گوشی‌سازی این مجوز را نداشته باشد و نتواند گزینه‌های جایگزین را ارائه کند (مانند کشور چین)، گوشی‌های مذکور تقریباً غیرقابل استفاده می‌شوند. به غیر از این موارد، به طور حتم همکاری همه‌جانبه با گوگل مزایای زیادی برای این شرکت‌ها خواهد داشت و وقتی گوگل از آن‌ها خواسته که دکمه گوگل اسیستنت را در گوشی‌های خود تعبیه کنند، آن‌ها به خاطر پتانسیل‌های زیادی این همکاری، این خواسته را عملی کرده‌اند.

البته چنین سناریویی چندان محتمل نیست زیرا کمپانی‌ها اگر در برابر چنین خواسته‌ای قرار بگیرند، بالاخره به‌نوعی این موضوع را با رسانه‌ها در میان می‌گذارند که چنین کاری منجر به صدمه دیدن برند گوگل می‌شود. البته شاید هیچ‌کدام از این دو سناریو صحیح نباشد و تئوری سوم پاسخگوی سؤالات باشد.

تئوری ۳: همه‌ی ما اشتباه می‌کنیم و دکمه گوگل اسیستنت خیلی هم فوق‌العاده است

اگرچه این تئوری نسبت به دیگر تئوری‌های مطرح شده چندان منطقی نیست، ولی در نهایت باید تمام گزینه‌ها را مدنظر قرار دهیم. با وجود اینکه در مورد دکمه اختصاصی بیکسبی سروصداهای زیادی ایجاد شده و احتمالاً برای دکمه گوگل اسیستنت هم شاهد تکرار این اعتراضات خواهیم بود، ولی شاید در این مورد اکثریت کاربران مشکلی با این موضوع نداشته باشند و این سروصداها عمدتا مربوط به اقلیتی کم‌تعداد باشد.

مطمئناً گوگل قبل از اینکه چنین تصمیمی را بگیرد، مدت‌ها صرف تحقیق و بررسی کرده است. با توجه به اینکه در سال جاری این دکمه اختصاصی در بدنه حدود ۱۰۰ میلیون گوشی تعبیه می‌شود، این یعنی تعداد زیادی از کاربران شاید با فشار دادن تصادفی بر این دکمه، با گوگل اسیستنت آشنا شوند. زیرا اگرچه در چند سال گذشته گوگل اسیستنت شهرت زیادی پیدا کرده، ولی هنوز تعداد زیادی از کاربران با این قابلیت موجود در گوشی‌های خود آشنایی ندارند.

دکمه اختصاصی می‌تواند به‌عنوان تجسم فیزیکی دستیار صوتی انجام وظیفه کند و این دکمه می‌تواند یک نوع یادآور دائمی برای حضور دستیار صوتی باشد. در نهایت باید ببینیم که این رقابت سرانجام به کجا می‌رسد و اگر هواوی هم سرانجام دستیار صوتی اختصاصی خود را عرضه کند، این رقابت جذاب‌تر خواهد شد. احتمالاً اگر هواوی چنین دستیاری را ارائه دهد، با توجه به وضعیت فعلی، از همان ابتدا یک دکمه سخت‌افزاری مختص به آن در گوشی‌های خود تعبیه خواهد کرد.

Phone Arena

