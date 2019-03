۵ معرفی مهم رویداد شب گذشته اپل

بعد از رونمایی بی‌سروصدا از محصولات سخت‌افزاری اپل در هفته گذشته، بالاخره این رویداد اپل هم برگزار شد و در این مراسم شاهد معرفی سرویس‌های جدید این شرکت بودیم. در این مراسم، اپل از سرویس‌های اشتراکی مربوط به اخبار، تلویزیون و بازی پرده‌برداری کرد.

در ضمن باید به ورود این شرکت به عرصه کارت‌های اعتباری هم اشاره کنیم. اپل در مورد این سرویس‌ها به حفظ حریم خصوصی تأکید داشت و این نکته که در هیچ‌کدام از آن‌ها تبلیغی پخش نمی‌شود و اطلاعات مشتریان با شرکت‌های ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد. نکته‌ی قابل توجه در مورد این سرویس‌ها این است که بسیاری از آن‌ها قرار است چند ماه دیگر در اختیاری کاربران قرار بگیرند. در ادامه، به‌صورت مختصر و مفید به معرفی‌های مهم این مراسم می‌پردازیم.

اپل نیوز پلاس

کاربران با پرداخت ماهانه ۹.۹۹ دلار می‌توانند از این سرویس جدید اپل بهره ببرند که در حال حاضر در کشورهای آمریکا و کانادا ارائه شده و ماه اول استفاده از آن هم رایگان است. در این سرویس، جلد مجلات تا حدی به‌صورت متحرک و تعاملی نمایش داده می‌شود. در رابطه با محتوا هم این سرویس با توجه به سلایق کاربران، می‌توانند مطالب درج شده در دیگر مجلات را هم به افراد پیشنهاد دهد. در ضمن از دیگر قابلیت‌های آن می‌توان به دانلود خودکار شماره‌های جدید مجله‌های مورد علاقه اشاره کنیم تا در زمان آفلاین بودن با خیال راحت آن‌ها را مطالعه کنید.

در ابتدا، کاربران این سرویس به حدود ۳۰۰ مجله دسترسی دارند و از دیگر شرکای تجاری این طرح هم می‌توانیم به وال‌استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز اشاره کنیم. اپل در رابطه با این سرویس اعلام کرده که تبلیغات‌دهنده‌ها نمی‌توانند به مطالب خوانده‌شده توسط کاربران دسترسی پیدا کنند و به همین خاطر آن‌ها تبلیغات هدفمند مبتنی بر مقالات مطالعه شده دریافت نخواهند کرد.

اپل کارت

اپل هم با بعد از آمازون با معرفی اپل کارت وارد عرصه‌ی کارت‌های اعتباری شده است. این کارت دیجیتالی در اپلیکیشن Wallet قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند موارد مختلفی مانند موعد پرداخت قسط‌ها، گردش مالی و موجودی حساب خود را در آن ببینند. این اپلیکیشن همچنین می‌تواند خریدهای انجام‌شده را بر اساس فروشنده‌ها و موقعیت مکانی آن‌ها دسته‌بندی کند.

از دیگر قابلیت‌های امنیتی آن هم می‌توانیم به ایجاد کدهای امنیتی جدید برای هر بار خرید اشاره کنیم. در ضمن اپل کارت فاقد شماره کارت، CVV و تاریخ انقضاء است ولی اگر سایت موردنظر هنوز از اپل کارت پشتیبانی نمی‌کند، می‌توانید این موارد را ایجاد کنید. در ضمن جزئیات خرید هم در آیفون ذخیره می‌شود تا کاربران از لحاظ نقض حریم خصوصی نگرانی نداشته باشند.

اپل کارت توسط بانک Goldman Sachs و شرکت MasterCard مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و ۲ درصد از ارزش خرید انجام شده به کاربر بازمی‌گردد و این رقم برای خریدهای مربوط به شرکت اپل ۳ درصد است. در هر مکانی که از MasterCard پشتیبانی می‌کنند، اپل کارت هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن برای افرادی که خواستار دریافت کارت فیزیکی هستند، چنین کارتی ارائه می‌شود که البته پاداش مالی آن برای خریدهای انجام شده فقط ۱ درصد است. در نهایت باید بگوییم که اپل کارت در تابستان امسال در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

اپل آرکید

اپل با معرفی سرویس اپل آرکید (Apple Arcade) امیدوار است که کاربران گجت‌های اپل بیش از پیش از بازی‌های پلتفرم iOS بهره ببرند. برخلاف سرویس‌های گیمینگ مبتنی بر فضای ابری مانند موردی که گوگل در هفته گذشته معرفی کرد، این سرویس اشتراکی بازی‌ها را از طریق اپ استور در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

این کمپانی در مورد مبلغ حق اشتراک چیزی اعلام نکرد و فقط خاطرنشان کرد که اپل‌ آرکید شامل بیش از ۱۰۰ بازی اختصاصی پلتفرم iOS خواهد بود. کاربران گجت‌های مختلف اپل‌ مانند آیفون، آیپد، اپل‌ تی‌وی و کامپیوترهای مک می‌توانند به این بازی‌ها دسترسی داشته باشند و به‌صورت آفلاین هم می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

Apple TV Channels

این آپدیت جدید اپل‌ تی‌وی، کار کاربران را برای دسترسی به شبکه‌هایی مانند HBO، PBS، CBS و Acorn TV را راحت‌تر می‌کند. در این سرویس، کاربران به جای اینکه مبلغی را برای مجموعه کانال‌های تلویزیونی پرداخت کنند، می‌توانند کانال‌های موردنظر خود را انتخاب و فقط برای دسترسی به آن‌ها حق اشتراک پرداخت کنند که البته اپل‌ در زمینه‌ی میزان حق اشتراک آن‌ها، جزئیاتی اعلام نکرد. همچنین تعداد زیادی از تلویزیون‌های هوشمند شرکت‌هایی مانند سونی، ال‌جی و سامسونگ و سرویس‌های استریمینگ Roku و آمازون فایر تی‌وی هم می‌توانند از فصل بهار به اپلیکیشن اپل‌ تی‌وی دسترسی داشته باشند و این دسترسی بیش از ۱۰۰ کشور را در برمی‌گیرد.

و در نهایت، اپل‌ تی‌وی پلاس

در کنار پشتیبانی از کانال‌های مختلف، باید به سرویس پلاس هم اشاره کنیم که مربوط به محتوای اختصاصی اپل‌ است. متأسفانه اپل‌ در زمینه‌ی این محتواها اطلاعات زیادی ارائه نداد و فقط می‌دانیم در فصل پاییز برای مشاهده آنلاین و آفلاین در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در این مراسم تعدادی از بازیگران و کارگردان‌ها مشهور توضیحاتی در مورد این سرویس استریمینگ ارائه دادند.

ولی در انتها، تریلری برای هیچ‌کدام از سریال‌های سرویس استریمینگ اپل‌ تی‌وی پلاس پخش نشد و احتمالاً برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و مشاهده‌ی تریلرهای آن‌ها باید تا فصل پاییز منتظر بمانیم.

