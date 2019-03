هواوی باید رابط کاربری EMUI را بازطراحی کند

هواوی به ساخت گوشی‌های باکیفیت شهرت دارد و به‌خصوص پرچم‌داران این شرکت حرف زیادی برای گفتن دارند. اما در این میان، رابط کاربری این گوشی‌ها همچنان مشکلات زیادی دارد و هواوی بالاخره باید آن‌ها را برطرف کند. با وجود تمام قابلیت‌هایی که این رابط کاربری برای گوشی‌های این شرکت به ارمغان می‌آورد، گاهی اوقات استفاده از آن مانند بهره‌گیری از یک کاستوم رام نصفه و نیمه برای اندروید مارشمالو است و در چند سال اخیر هم هواوی برای بهبود جنبه بصری آن تلاش چندانی نکرده.

روی هم رفته، اگرچه همچنان EMUI تلاش می‌کند برای ظاهر خود از اندروید خالص و iOS کپی‌برداری کند، کماکان بدقیافه محسوب می‌شود. در سال‌های نخست فعالیت EMUI کمتر کسی از ظاهر آن ایراد می‌گرفت ولی حالا در سال ۲۰۱۹ به سر می‌بریم و تجربه نرم‌افزاری بخشی مهمی از گوشی‌های هوشمند-حتی شاید مهم‌تر از سخت‌افزار-محسوب می‌شود. بنابراین، در این مطلب تلاش ما این است که به‌صورت مختصر و مفید و با ارائه‌ی دلایل مشخص، بدقیافه بودن EMUI را اثبات کنیم.

ابتدا به اسکرین‌شات قرار گرفته در بالای این پاراگراف نگاه کنید. بله، این موارد تماماً آیکون‌های پیش‌فرض EMUI برای اپلیکیشن‌های موردنظر است و احتمالاً در همین اسکرین‌شات می‌توانید عدم هماهنگی بصری را به‌خوبی مشاهده کنید. در این بخش هم آیکون‌های مربع شکل وجود دارد هم آیکون‌ها مدور. آیکون‌های دارای طرح سه‌بعدی و تخت هم دیده می‌شود و در ضمن آیکون Setting ادای احترام نه‌چندان زیبایی به iOS است.

هرچقدر بیشتر در بخش‌های مختلف EMUI نگاه بیندازید، اوضاع بدتر می‌شود. در رویکرد هواوی در قبال آیکون‌ها، مسیر مشخصی دیده نمی‌شود و تضادهای متعدد توجه را جلب می‌کنند. سامسونگ برای ارائه‌ی آیکون‌های کارتونی‌شکل رابط کاربری One UI مورد انتقاد قرار گرفت ولی حداقل این آیکون‌ها همخوانی زیادی با یکدیگر دارند و ظاهر یکدستی برای این رابط کاربری به ارمغان آورده‌اند.

راه‌حل احتمالی؟ الگوبرداری از سامسونگ

روی هم رفته، به نظر بسیاری از کارشناسان رابط کاربری EMUI همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف گوشی‌های قدرتمند و جذاب هواوی محسوب می‌شوند. از لحاظ سخت‌افزاری و فنی، پرچم‌داران و بسیاری از گوشی‌های هواوی از جمله بهترین موارد موجود در بازار محسوب می‌شوند ولی در سال ۲۰۱۹ دیگر سخت‌افزار صرف جوابگو نیست و شرکت‌ها باید بیش از پیش به نرم‌افزار توجه نشان بدهند.

هواوی باید هرچه زودتر رابط کاربری EMUI را کنار بگذارد و زبان طراحی کاملاً تازه‌ای را برای یک رابط کاربری جدید طراحی کند تا انعکاس‌دهنده جایگاه این شرکت به‌عنوان دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان باشد. در این زمینه بار دیگر می‌توانیم به سامسونگ اشاره کنیم که بالاخره بعد از سال‌ها انتقادات گسترده، کوتاه آمد و یک رابط کاربری مدرن و جذاب را ارائه داد. بسیاری از کاربران گوشی‌های سامسونگ، روزگار رابط کاربری TouchWiz را به یاد دارند که از جمله بدترین بخش‌های تمام گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شد. اما حالا، سامسونگ با معرفی One UI موفق به توسعه یکی از بهترین رابط‌های کاربری اندروید شده است. برای شرکت بزرگی مانند هواوی که از هزاران متخصص در حوزه‌های مختلف بهره می‌برد، نگه داشتن مشخصه‌های مفید EMUI و قرار دادن آن‌ها در یک رابط کاربری جدید، مطمئناً کار چندان سختی نخواهد بود.

