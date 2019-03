اینستاگرام محبوب‌ترین پلتفرم مربوط به اشتراک‌گذاری تصاویر و ویدیوها است و تعداد کاربران فعال ماهانه آن به بیش از ۱ میلیارد نفر می‌رسد اما فیسبوک به همین حد راضی نیست و می‌خواهد این شبکه اجتماعی را بزرگ‌تر و تعداد کاربران آن را افزایش دهد. به همین خاطر، اینستاگرام مرتبا ویژگی‌های جدیدی را معرفی می‌کند تا نظر کاربران بیشتری را جلب کند.

حالا طبق بررسی‌های یکی از کاربران توییتر که از لحاظ اطلاع‌رسانی مربوط به ویژگی‌های هنوز نهایی نشده اینستاگرام و فیسبوک شهرت دارد، به‌زودی نواری که می‌توانید با آن ویدیو را عقب و جلو کنید، در بخش فوقانی ویدیو به نمایش درمی‌آید و ظاهرا در حال حاضر متخصصین اینستاگرام در حال بررسی این قابلیت هستند.

در این پست توییتر برای اثبات این قابلیت، یک ویدیو کوتاه هم قرار داده شده است. متاسفانه، در مورد تاریخ ارائه عمومی آن هنوز نمی‌توانیم با اطمینان اظهارنظر کنیم ولی از آنجایی که این مشخصه چندان پیچیده نیست و پتانسیل زیادی برای محبوبیت دارد، شاید اینستاگرام‌ به زودی آن را برای تمام کاربران فعال کند. با بهره‌گیری از این مشخصه، کاربران به راحتی می‌توانند ویدیوهای اینستاگرام را عقب و جلو کنند تا مثلا بتوانند بخش مورد نظر خود را چند بار تماشا کنند.

