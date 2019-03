انتخاب یک گوشی هوشمند فقط انتخاب بین اندروید و iOS نیست بلکه اگر می‌خواهید وارد اکوسیستم اندروید شوید باید از بین رابط کاربری‌های مختلف یکی را انتخاب کنید. گوگل، سامسونگ، سونی، ال‌جی، وان‌پلاس، HTC، موتورولا و دیگر شرکت‌ها در این زمینه رویکرد خاصی دارند. در این میان سامسونگ یکی از شرکت‌هایی است که با معرفی رابط کاربری One UI توانسته توجهات زیادی را جلب کند و البته نباید اندروید خالص را از قلم بیندازیم.

برای این مقایسه، رابط کاربری One UI در گلکسی اس ۱۰ ای و اندروید خالص پیکسل ۲ را مورد بررسی قرار داده‌ایم. می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اندروید خالص کماکان بهترین اندروید محسوب می‌شود یا اینکه رابط کاربری سامسونگ در مقایسه با آن حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد؟

در تمام اسکرین‌شات‌های این مطلب، در سمت چپ شاهد تصویر ثبت شده از پیکسل ۲ هستید و تصویر سمت راست هم مربوط به گلکسی اس ۱۰ ای است.

ظاهر و تجربه کاربری

بیشتر جذابیت اندروید خالص در هوم اسکرین و app drawer دیده می‌شود و وقتی به دیگر بخش‌ها مانند منوها وارد می‌شوید، بیش از اینکه زیبا باشند، کارکرد محور هستند. اما سامسونگ برای One UI دقت بیشتری به جزئیات داشته و نمود این رویکرد را در بخش‌های مختلف می‌توانیم ببینیم. به‌عنوان مثال می‌توانیم به منوی بخش Setting اشاره کنیم که در این بخش One UI ظاهر جذاب‌تری نسبت به ظاهر خشک و معمولی اندروید خالص دارد.

البته گرایش سامسونگ برای زیبا کردن One UI گاهی می‌تواند زیاده از حد به نظر برسد. با این وجود، سامسونگ توانسته برای این رابط کاربری ظاهر جذابی را به ارمغان بیاورد. البته منظور ما این نیست که اندروید خالص هم طراحی بدی دارد. فید گوگل اسیستنت (برای دسترسی به آن در هوم اسکرین باید به سمت راست سوایپ کنید) طراحی خوبی دارد و در مقایسه با نمونه بیکسبی، از ظاهر بهتر و جذاب‌تری بهره می‌برد.

از لحاظ ارائه تم‌های مختلف و شخصی‌سازی، رابط کاربری سامسونگ حرف بیشتری برای گفتن دارد ولی باید خاطرنشان کنیم که در نخستین نسخه بتا اندروید Q هم نشانه‌هایی مبنی بر وجود امکان شخصی‌سازی دیده می‌شود. همچنین در بخش Setting رابط کاربری One UI بخشی برای تم‌ها و پس‌زمینه‌ها وجود دارد که در اندروید خالص چنین گزینه‌هایی دیده نمی‌شود. در پیکسل، پس‌زمینه‌های زنده (live wallpapers) مشخصه‌های جذابی هستند و همچنین باید به ویجت‌های آب‌وهوا و تقویم اشاره کنیم که به‌صورت پیش‌فرض فعال هستند. ولی به نظر ما ظاهر One UI جذاب‌تر است و در ضمن انعطاف‌پذیری بیشتری دارد.

روی هم رفته، One UI نسبت به رابط کاربری‌های قبلی سامسونگ پیشرفت قابل توجهی به حساب می‌آید؛ همه‌چیز شفاف‌تر و مینیمال‌تر شده و نشانه‌های بصری نمود کمتری دارند و در عین حال وظیفه خود را به‌خوبی انجام می‌دهند.

در نهایت، باید بگوییم که مزیت داشتن یک رابط کاربری کمتر منعطف این است که سرعت بیشتری دارد و گوگل بدون شک چنین موضوعی را هنگام طراحی در نظر داشته است. با این حال، One UI هم نسبت به رابط کاربری‌های TouchWiz و Samsung Experience از سرعت بهتری بهره می‌برد و در این زمینه مشکل خاصی ندارد.

اپلیکیشن‌ها و تنظیمات

اپلیکیشن‌ها از جمله بخش‌هایی است که One UI پشت سر اندروید خالص قرار می‌گیرد. از لحاظ بخش‌هایی مانند فهرست مخاطبین، تقویم، ماشین‌حساب، اپلیکیشن‌های SMS و بسیاری از موارد دیگر، احتمالاً بسیاری از کاربران اپلیکیشن‌های گوگل را به سامسونگ ترجیح می‌دهند.

از بین اپلیکیشن‌هایی که این تفاوت تا حد زیادی احساس می‌شود می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: سامسونگ اینترنت و گوگل کروم، سامسونگ ایمیل و جیمیل، سامسونگ گالری و گوگل فوتوز. اپلیکیشن‌های سامسونگ خیلی بد نیستند اما روی هم رفته اپلیکیشن‌های گوگل فاصله‌ی زیادی با آن‌ها دارند.

به نظر ما، گوگل فیت در مقایسه با Samsung Health شهودی‌تر و مفیدتر است و در زمینه‌ی اپلیکیشن‌هایی که سامسونگ عملکرد بهتری دارد، مانند مدیریت فایل داخلی، اخیراً گوگل پیشرفت قابل توجهی داشته است. البته اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم که رابط کاربری One UI اپلیکیشن‌محور نیست و در ضمن به‌راحتی می‌توان اپلیکیشن‌های گوگل را برای این رابط کاربری نصب کرد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که در نمایشگرهای بزرگ، استفاده یک‌دستی از اپلیکیشن‌های سامسونگ راحت‌تر است.

یکی از حوزه‌هایی که معمولاً نکته قوت گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود، ارائه‌ی انواع و اقسام تنظیمات به کاربران است. گاهی اوقات، این حق انتخاب گسترده منجر به گیج شدن کاربر می‌شد ولی در One UI این تنظیمات گسترده بدون این کاربران را سردرگم کنند، در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.

گوگل برای اندروید خالص توجه چندانی به شخصی‌سازی نشان نداده است. به‌عنوان مثال برای تغییر لاک اسکرین یا نمایشگر همیشه روشن دست کاربر چندان باز نیست و به همین خاطر اگر علاقه‌ی زیادی به شخصی‌سازی دارید و چندان هم طرفدار لانچرها نیستید، احتمالاً One UI سامسونگ بیشتر توجه شما را جلب می‌کند.

قابلیت‌ها

این روزها تقریباً تمام سیستم‌عامل‌ها و اپلیکیشن‌ها از حالت تاریک پشتیبانی می‌کنند و One UI هم از این قاعده مستثنا نیست. سامسونگ موفق شده این قابلیت را به‌خوبی برای تمام بخش‌های مختلف و اپلیکیشن‌های خود پیاده کند. البته باید بگوییم که خوشبختانه قرار است اندروید Q هم به‌صورت گسترده از این مشخصه بهره ببرد. یکی دیگر از نقاط قوت One UI، امکان‌پذیر کردن استفاده یک دستی از رابط کاربری در نمایشگرهای بزرگ است. به‌عنوان مثال بخش فوقانی تنظیمات مختلف نام آن قسمت به نمایش درمی‌آید تا کاربران به راحتی بتوانند فقط با یک دست به منوها دسترسی داشته باشند.

روی هم رفته، رابط کاربری‌های شرکت‌ها در مقایسه با اندروید خالص، از قابلیت‌های بیشتری بهره می‌برند و سامسونگ هم در مورد One UI عمدتا قابلیت‌های نسخه‌های قبلی رابط کاربری خود را با طراحی بهتری برای این نسخه ارائه داده است. از بین مشخصه‌ها می‌توانیم به پشتیبانی حالت گیم لانچر برای بهبود عملکرد گوشی هنگام اجرای بازی‌ها، حالت dual messenger برای اجرای هم‌زمان دو اپلیکیشن یکسان با اکانت‌ها مختلف و قابلیت video enhancer برای افزایش جذابیت ویدیوهای ضبط شده می‌توانیم اشاره کنیم.

چنین قابلیت‌هایی دیر یا زود به اندروید خالص هم راه پیدا می‌کنند اما معمولاً گوگل زمانی این قابلیت‌ها را در اندروید خالص قرار می‌دهد که از مفید بودن آن‌ها به‌طور کامل اطمینان حاصل کند و به همین خاطر این فرایند مدت زیادی طول می‌کشد. با توجه به نکات مطرح شده، اگر به دنبال نسخه‌ای از اندروید هستید که از انواع و اقسام ویژگی‌های متنوع بهره ببرد، اندروید خالص انتخاب خوبی برای شما نخواهد بود.

کاملاً واضح است که گوگل اسیستنت توانایی بسیار بیشتری نسبت به بیکسبی دارد و همین موضوع مزیت مهمی برای اندروید خالص محسوب می‌شود. همچنین استفاده از پیکسل به این معناست که به جای استفاده از دو اکانت برای کارهای مختلف (گوگل و سامسونگ)، کافی است از یک اکانت (گوگل) استفاده کنید. در کنار مسائل ذکر شده، باید بگوییم که کاربران با انتخاب گوشی‌های پیکسل تا چند سال می‌توانند نسخه جدید اندروید را دریافت کنیم که چنین چیزی برای گوشی‌های سامسونگ دیده نمی‌شود.

در نهایت انتخاب یک برنده نهایی کار ساده‌ای نیست. اگرچه اندروید خالص سرعت زیادی دارد و بسیار سبک است، اما سامسونگ هم در رابطه با One UI موفق شده یک رابط کاربری جذاب و سرشار از امکانات مختلف را خلق کند و بدون شک One UI در بین دیگر رابط کاربری‌های سامسونگ، جذاب‌ترین و بهترین است.

