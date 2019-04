بازی کلاسیک مار که در سال ۲۰۰۷ در گوشی‌های نوکیا معرفی شد و خیلی زود محبوبیت زیادی پیدا کرد، حالا نسخه‌ی جدیدی از آن روانه‌ی نسخه اندروید و iOS گوگل مپ شده است. گوگل که به روز اول آوریل و دروغ‌های این روز علاقه‌ی زیادی دارد، هر سال کارهای زیادی را در این رابطه انجام می‌دهد. طبق گزارش‌ها، تمام کاربران اندروید و iOS می‌توانند با بهره‌گیری از اپلیکیشن گوگل مپ این بازی را تجربه کنند و با سوار کردن مسافرهای مختلف در قطار و سر زدن به مکان‌های دیدنی امتیازهای زیادی را جمع‌آوری کنند. برای این بازی می‌توان شهرهای لندن، سان فرانسیکو، سائو پائولو، سیدنی و توکیو را انتخاب کرد یا اینکه به سادگی نقشه‌ی جهان را انتخاب کنید.

برای بازی کردن، باید ابتدا اپلیکیشن گوگل مپ را باز کنید، بر آیکون منوی آن در گوشه‌ی فوقانی سمت چپ ضربه بزنید و سپس با انتخاب گزینه Play Snake مستقیما روانه‌ی این بازی شوید. در شهرهای مختلف هم مکان‌های دیدنی مختلفی قرار گرفته که به‌عنوان مثال می‌توانیم به برج بیگ بن و برج ایفل اشاره کنیم.

این بازی در حال ارائه برای تمام کاربران iOS و اندروید است و حدود یک هفته در اپلیکیشن گوگل مپ باقی می‌ماند.

منبع: Phone Arena

The post بازی نوستالژیک مار روانه‌ی گوگل مپ شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala