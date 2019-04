گوگل ساعاتی قبل مشخصه‌ای را معرفی کرد که می‌تواند سطح بیرونی نمایشگر را به‌طور کامل تمیز کند. این قابلیت که Screen Cleaner نام دارد، به‌راحتی می‌تواند انقلابی در این زمینه راه بیندازد و به لطف آن، کاربران دیگر نیازی به تمیز کردن دستی نمایشگر گوشی خود ندارند و می‌توانند این کار را به گوگل واگذار کنند.

طبق اعلام گوگل، Screen Cleaner به‌صورت خودکار می‌تواند اشیاء خارجی قرار گرفته بر روی نمایشگر را تشخیص بدهد و این کار را از طریق توسعه الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. بعد از شناسایی آن‌ها، این مشخصه با ارائه‌ی ویبره‌های جزئی می‌تواند نمایشگر را کاملا تمیز کند. برای مشاهده‌ی عملکرد این برنامه‌ی انقلابی، بهتر است این ویدیو را تماشا کنید:

اپلیکیشن Files یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های گوگل محسوب می‌شود که به کاربران اجازه می‌دهد فایل‌ها گوشی خود را مدیریت کنند و این مشخصه هم در این اپلیکیشن قرار دارد. این اپلیکیشن ابتدا در سال ۲۰۱۷ تحت عنوان Files Go منتشر شد و برای استفاده از آن نیازی نیست مبلغی بپردازید و با تمام گجت‌های مبتنی بر اندروید ۵ به بعد سازگار است. بعد از نصب این اپلیکیشن، می‌توانید عملکرد این قابلیت جذاب را شخصا مشاهده کنید. در نهایت باید بگوییم که امیدواریم این مطلب را زیاد جدی نگرفته باشید زیرا این خبر هم بخشی از جریان خبرهای مربوط به دروغ روز اول آوریل محسوب می‌شود.

