تمام خبرهای گوگل برای دروغ روز اول آوریل امسال

گوگل طی سال‌های گذشته بارها و بارها نشان داده که علاقه‌ی زیادی به رسم دروغ اول آوریل دارد و بار دیگر این موضوع را ثابت کرده است. در ساعات گذشته این شرکت حداقل ۴ خبر منتشر کرده که تمام آن‌ها مربوط به این سنت است.

در یک مطلب جداگانه به ارائه بازی مار در گوگل‌ مپ پرداختیم که البته این مشخصه خبر دروغی محسوب نمی‌شود و بلکه یک بازی نوستالژیک است که به مدت یک هفته در نسخه اندروید و iOS این برنامه قرار می‌گیرد. یکی دیگر از خبرهای جذاب گوگل‌ هم ارائه‌ی یک قابلیت جدید در اپلیکیشن Files است که می‌تواند به‌صورت خودکار نمایشگر گوشی را تمیز کند که در یک مطلب جداگانه به این موضوع اشاره کردیم. حالا می‌خواهیم به دو مورد از دیگر خبرهای گوگل که به مناسبت دروغ روز اول آوریل منتشر شده‌اند، بپردازیم.

صحبت کردن گوگل با گل لاله

آیا همیشه می‌خواستید با گل‌ها صحبت کنید؟ در این صورت، این ویژگی جدید که Google Tulip نام دارد می‌تواند توجه شما را جلب کند. این شرکت در یک پست در وبلاگ خود نوشته: «به‌لطف پیشرفت‌های فوق‌العاده در حوزه هوش مصنوعی، گوگل هوم حالا می‌تواند گل‌های لاله را درک کند و به رابط بین انسان‌ها و این گل‌ها زیبا تبدیل شود»

طبق اعلام گوگل، حالا گل‌های لاله می‌توانند به انسان‌ها بگویند که چه زمانی به نور، فضا و آب بیشتر نیاز دارند. علاوه بر این، ظاهرا گل‌ها شنوندگان بسیار خوبی هستند و در عوض می‌توانند نصیحت‌های بسیار خوبی هم ارائه دهند. گوگل می‌گوید این مشخصه تنها در روز اول آوریل در دسترس کاربران علاقمندان قرار دارند و برای بهره‌گیری از آن کافی است به گوگل هوم خود بگویید: hey Google, talk to my tulip.

قاشق خم‌شونده برای Gboard

شعبه ژاپن گوگل همیشه در این روز خبرهای عجیب و غریبی منتشر می‌کند و خبر امروز هم از این قاعده مستثنا نیست. طبق اعلام این شرکت، گوگل موفق به ساخت قاشقی شده که با خم کردن آن می‌توانید کاراکترهای ژاپنی را تایپ کنید. بر اساس اعلام این واحد، قاشق مذکور از پورت micro-USB و بلوتوث ۴.۱ پشتیبانی می‌کند و حتی صفحه‌ی گیت‌هاب آن را هم راه انداخته‌اند.

