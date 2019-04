واتس اپ که زیرنظر فیسبوک فعالیت می‌کند، اخیرا توجه ویژه‌ای به بهبود قابلیت‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی نشان داده و در همین رابطه، بالاخره راه‌حلی برای یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات واتس‌اپ ارائه شده است. برای بهره‌گیری از این مشخصه، در بخش Setting به قسمت Account سپس Privacy و در نهایت Groups مراجعه کنید. در این بخش با سه گزینه یعنی Everyone، My contacts و Nobody مواجه می‌شوید. با انتخاب Everyone، هر کسی که شماره واتس اپ شما را داشته باشید، می‌تواند شما را به گروه موردنظر خود اضافه کند. انتخاب گزینه My contacts هم به معنای این است که فقط افراد موجود در فهرست مخاطبین شما می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و در نهایت هم اگر اصلا دل خوشی از این قابلیت ندارید، می‌توانید گزینه‌ی Nobody را انتخاب کنید که به هیچکسی اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهد.

افرادی که نمی‌توانند شما را به گروه خود اضافه کنند، این امکان را دارند که دعوتنامه‌ای خصوصی ارسال کنند که بعد از ارسال آن، ۷۲ ساعت وقت دارید آن را بپذیرید وگرنه به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود. واتس اپ ارائه‌ی این مشخصه را برای جدیدترین نسخه اپلیکیشن خود آغاز کرده و تا چند هفته‌ی آینده برای تمامی کاربران فعال خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات واتس‌اپ برطرف شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala