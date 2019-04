روز گذشته گوگل دومین نسخه بتا اندروید Q را عرضه کرد. یکی از ویژگی‌های جدید این نسخه Bubbles یا حباب‌ها نام دارد. این مشخصه که در سیستم نوتیفیکیشن‌ها تعبیه شده، هنگام دریافت نوتیفیکیشن برخی از اپلیکیشن‌ها، نوعی حباب شناور را بر روی بخش‌های مختلف سیستم‌عامل نمایش می‌دهد تا مثلا بدون مراجعه به اپلیکیشن اصلی بتوانید بتوانید جواب پیام موردنظر را بنویسید و در نهایت می‌توانید آن را ببندید. اپلیکیشن‌هایی مانند فیسبوک مسنجر از سال‌ها قبل به بهره‌گیری از چنین مشخصه‌ای روی آورده‌اند و به همین خاطر برای بسیاری از کاربران ناآشنا نخواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های این نسخه بتا اندروید Q مختص توسعه‌دهندگان است و با آن می‌توانند محیط گجت‌های تاشو را برای اپلیکیشن‌های خود شبیه‌سازی کنند. توسعه‌دهندگان با بهره‌گیری از این مشخصه می‌توانند اپلیکیشن‌های خود را با سادگی بیشتری برای انواع و اقسام گجت‌های تاشو بهینه‌سازی کنند.

در اندروید Q شاهد بهبود منوی اشتراک‌گذاری هستیم و حالا علاوه بر جذاب‌تر شدن این منو، قبل از اشتراک‌گذاری می‌توانیم پیش‌نمایشی از فایل‌های موردنظر را ببینیم تا به‌صورت اشتباهی موردی برای دیگران ارسال نشود. اگرچه چنین بهبودی بسیار ناچیز است، ولی احتمالا تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شود. در زمینه‌ی ژست‌های حرکتی هم شاهد تغییراتی هستیم و مانند آیفون X، با حرکت بر روی دکمه هوم می‌توان بین اپلیکیشن‌های مختلف حرکت کرد. البته این سیستم هنوز روان نیست و جذابیت زیادی ندارد.

قبل از آغاز کنفرانس گوگل I/O، انتظار می‌رود که شاهد حداقل یک نسخه بتا دیگر از اندروید Q باشیم. البته در این نسخه‌های بتا ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی قرار نمی‌گیرد و گوگل معمولا مهم‌ترین ویژگی‌های اندروید جدید را در کنفرانس موردنظر معرفی می‌کند.

