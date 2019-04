الگوبرداری سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS از یکدیگر خبر تازه‌ای محسوب نمی‌شود و این بار هم ظاهرا یکی دیگر از ویژگی‌های iOS روانه‌ی اندروید Q می‌شود. بر اساس اسناد مربوط به قابلیت MotionEvent در اندروید Q، ظاهرا این سیستم‌عامل از مشخصه‌ای به نام deep press پشتیبانی می‌کند.

این قابلیت اساسا همان مشخصه Force Touch یا ۳D Touch (لمس سه‌بعدی) است.

طبق این اسناد منتشر شده، کاربران با فشار بیشتر بر نمایشگر می‌توانند از قابلیت‌های دیگری بهره ببرند. این قابلیت اساسا همان مشخصه Force Touch یا ۳D Touch (لمس سه‌بعدی) است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در اپل واچ ظاهر شد. البته صرف پشتیبانی اندروید Q از این قابلیت به این معنا نیست که تمام گوشی‌های مبتنی بر آن می‌توانند این مشخصه را ارائه دهند؛ زیرا برای عملی کردن آن باید سخت‌افزارهای مخصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. اما به هر حال با توجه به این قابلیت، مطمئنا بسیاری از گوشی‌های اندرویدی چنین قابلیتی را ارائه خواهند داد.

از آنجایی که انتظار می‌رود گوشی‌های پیکسل ۴ گوگل در ماه اکتبر معرفی شوند، احتمال ارائه‌ی این مشخصه برای آن‌ها چندان هم بعید به نظر نمی‌رسد. اندروید Q جدیدترین نسخه اندروید است که هفته گذشته دومین نسخه بتا آن منتشر شد و چند ماه دیگر شاهد عرضه نسخه نهایی آن خواهیم بود.

