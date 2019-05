اوایل سال ۹۸ اعلام شد تعداد نصب فعال کافه بازار از ۴۰ میلیون عدد عبور کرده است، رقمی که نشان می‌دهد تقریبا نیمی از جمعیت ایران کاربر این فروشگاه نرم افزاری هستند. روزی ۸/۲ میلیون نفر کاربر به کافه بازار سر می‌زنند و تعداد کاربران فعال این پلتفرم در ماه ۳۱ میلیون نفر است (برای مقایسه: شرکت اسنپ بر اساس آخرین آمارها چیزی حدود ۲۵ میلیون کاربر مسافر و ۱/۵ میلیون راننده دارد). اما در روزهای گذشته گزارش کافه بازار در مورد سال ۹۷ منتشر شد که در آن اطلاعات جالب بیشتری می‌بینیم. در ادامه مروری داریم بر بخشی از داده‌های موجود در این گزارش.

در ابتدای گزارش کافه بازار می‌خوانیم که این شرکت در فروشگاه نرم افزاری خود از ۱۳۲ هزار برنامه و ۳۱ هزار بازی میزبانی می‌کند که توسط حدود ۲۲ هزار توسعه دهنده ساخته شده اند. نکته‌ی جالب اینکه به گزارش کافه بازار روی هر ابزار اندرویدی کاربران ایرانی به‌طور متوسط ۶۲ برنامه وجود دارد.

کافه بازار می‌گوید در سال ۹۷ کاربران ۱۵ میلیون تراکنش موفق برای خرید برنامه‌ها، اشتراک و پرداخت‌های درون برنامه‌ای انجام داده اند. توسعه دهندگان نیز از این موضوع ۲۵۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند که ۸۹ درصد از سال قبل از آن بیشتر است. از میان ۲۱۶۸۸ توسعه دهنده ۲۸ درصد آن‌ها ساکن تهران هستند و پس از آن خراسان رضوی با ۸ درصد با اصفهان با ۷ درصد قرار دارند.

به گزارش کافه بازار این دسته‌ها به ترتیب در سال گذشته بیشترین میزان رشد را داشته اند:

امور مالی

پیام‌رسان‌ها

رفت و آمد

خرید‌

سیر و سفر

شبکه‌های اجتماعی

ورزش و تغذیه‌ی سالم

کاربردی

و اما به طور مشخص در برخی از دسته‌ها، این اپلیکیشن ها به ترتیب بیشترین نصب را داشته اند. عدد داخل پرانتز نشان می‌دهد مقدار نصب همین برنامه در مقایسه با سال گذشته چه مقدار تغییر کرده است.

امور مالی:

آپ (۵۰ درصد)

هفت‌هشتاد (۱۰۰ درصد)

همراه بانک ملت (۱۰۰ درصد)

همراه‌بام ملی (۵۰ درصد رشد)

تاپ (منفی ۷ درصد)

خرید:

دیوار (۲۰ درصد)

شیپور (۱۰ درصد)

دیجی‌کالا (۲۰ درصد)

ترب (۵۰ درصد)

نت‌برگ (صفر درصد)

سفر:

اسنپ (۲۰ درصد)

تپ‌سی (۳۰ درصد)

نشان (۵۰۰ درصد)

بلد (بیش از هزار درصد)

ماکسیم (بیش از هزار درصد)

شبکه‌های اجتماعی:

اینستاگرام (۲۰ درصد)

واتس‌اپ (۵۰ درصد)

طلگرام (بیش از هزار درصد)

ایمو (۱۰ درصد)

اسکایپ (۱۰ درصد)

کاربردی:

ایرانسل من (۳۰ درصد)

همراه من (۵۰ درصد)

تقویم فارسی (صفر درصد)

CamScanner (ده درصد)

ژوبین (منفی ۱۰ درصد)

پر نصب ترین بازی ایرانی در سال گذشته «آمیرزا» بوده و به‌طورکلی دسته‌ی کلمات و دانستنی‌ها با ۳۴ درصد بیشترین رشد را داشته‌اند. همچنین بازی «آهنگتو» به انتخاب کاربران به عنوان برترین بازی سال گذشته انتخاب شده است.

در این سال اسنپ‌کیو موفق شده بیش از هزار درصد رشد فعال داشته باشد و درآمد بازی‌های ایرانی نسبت به سال قبل ۵۹ درصد بیشتر شده است. نکته‌ی جالب دیگر اینکه به‌طور متوسط هر کاربر ایرانی ۲/۸ بازی روی تلفن‌همراه خود دارد.

در صورت تمایل می‌توانید نسخه‌ی کامل گزارش سال ۹۷ کافه بازار را از اینجا دریافت و مطالعه فرمایید.

