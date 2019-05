از مدت‌ها پیش می‌دانستیم که طی روزهای ۳ تا ۷ ژوئن امسال، قرار است مانند همیشه کنفرانس توسعه‌دهندگان اکوسیستم اپل موسوم به WWDC برگزار شود اما روز گذشته، بالاخره این شرکت دعوتنامه مربوط به مراسم اصلی را برای افراد و رسانه‌های موردنظر ارسال کرد. طبق این دعوتنامه، مراسم اصلی در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) در ساعت ۹.۳۰ شب به وقت ایران، کار خود را در سن خوزه کالیفرنیا آغاز می‌کند. در این مراسم، بالاخره شاهد معرفی ویژگی‌های جدید iOS 13 خواهیم بود و زمان‌بندی مربوط به عرضه‌ی نسخه‌های بتا اعلام می‌شود.

از بین ویژگی‌های این سیستم‌عامل می‌توانیم به ارائه‌ی حالت تاریک گسترده اشاره کنیم که اندروید Q هم قرار است این قابلیت را برای کاربران خود به ارمغان بیاورد.

البته در این مراسم فقط به نسخه جدید iOS پرداخته نمی‌شود و در کنار آن، نسخه‌های جدید WatchOS (با پشتیبانی از اپ استور مستقل)، tvOS و macOS (با پشتیبانی از تعداد بیشتری از اپلیکیشن‌های آیپد) معرفی خواهند شد. سال گذشته، در کنفرانس WWDC خبری از محصولات سخت‌افزاری نبود و با توجه به اینکه روز گذشته مدل جدید مک‌بوک پرو با بهبودهای جزئی معرفی شده، به نظر می‌رسد این رویکرد برای امسال هم تکرار می‌شود. اما در نهایت کاربران اپل همواره به‌دنبال غافلگیری هستند و امیدوارند در این مراسم هم بار دیگر غافلگیر شوند.

منبع: GSM Arena

The post iOS 13 در تاریخ ۱۳ خرداد معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala