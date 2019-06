اندروید Q اولین نسخه اندروید است که به‌صورت داخلی از حالت دسکتاپ پشتیبانی می‌کند و در این زمینه می‌توانیم مثلا به مشخصه DeX سامسونگ اشاره کنیم که در برخی از گوشی‌های اخیر سامسونگ دیده می‌شود. با این حال، در نسخه‌های بتا اندروید Q هنوز این قابلیت به‌صورت کامل ارائه نشده و فقط شاهد امکانات ابتدایی بوده‌ایم.

اما حالا، یکی از توسعه‌دهندگان موفق شده برخی از پتانسیل‌های این مشخصه قابل توجه را عملی کند و بر اساس ویدیویی که منتشر کرده، می‌توانیم بگوییم که ظاهر بسیار جذابی دارد. این توسعه‌دهنده برای این کار از گوشی اسنشال فون استفاده کرده و سپس آن را با سیم به یک مانیتور وصل کرده و ضمنا به‌نظر می‌رسد یک کیبورد بلوتوثی هم به گوشی متصل شده است. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید:

دانلود mp4

او برای اینکه بتواند پتانسیل‌های این مشخصه را عملی کند، یک لانچر اختصاصی خلق کرده است. به عبارت دیگر، این لانچر به نحوی توسعه یافته که در اسنشال فون بتواند ظاهر حالت دسکتاپ را تا حد زیادی جذاب‌تر کند.







متاسفانه، اگر از دانش برنامه‌نویسی برای دست‌کاری در لانچر بهره نمی‌برید، نمی‌توانید این قابلیت را برای گوشی خود امکان‌پذیر کنید. اگر می‌خواهید بدانید که بدون دست‌کاری در لانچر، حالت دسکتاپ اندروید Q در حالت معمولی چه شکل و شمایلی دارد، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید.

علاوه بر این که این محیط طراحی قابل توجهی ندارد، همچنین غیر از افزودن میانبر اپلیکیشن‌ها در محیط دسکتاپ کار چندانی از دست کاربران بر نمی‌آید. اما حالا با تلاش این توسعه‌دهنده، می‌توانیم ببینیم که حالت دسکتاپ اندروید می‌تواند چه شکل و شمایلی داشته باشد. اگرچه تلاش شرکت‌هایی مانند هواوی و سامسونگ برای ارائه‌ی این حالت با موفقیت زیادی روبرو نشده، ولی شاید اندروید Q بتواند این وضعیت را تغییر دهد.

منبع: Android Authority

The post حالت دسکتاپ اندروید Q در این پیش‌نمایش ظاهر فوق‌العاده‌ای دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala