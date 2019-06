کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل (WWDC) هفته آینده در روز دوشنبه کار خود را آغاز می‌کند که در این مراسم شاهد رونمایی از اولین نسخه بتا iOS 13 باشیم. در همین زمینه، سایت ۹To5Mac اسکرین‌شات‌هایی از iOS 13 منتشر کرده که حالت تاریک این سیستم‌عامل را نشان می‌دهند. ظاهرا این حالت اپلیکیشن‌هایی مانند موزیک و ابزار ثبت اسکرین‌شات را هم در بر می‌گیرد. گفته می‌شود در کنترل سنتر یا بخش تنظیمات، گزینه‌ای برای فعال‌سازی حالت تاریک ارائه می‌شود.

در کنار این موضوع، اپلیکیشن Reminders هم قرار است دچار تغییر و تحولات اساسی شود. در iOS 13 این اپلیکیشن از بخش‌های جداگانه‌ای تشکیل شده و کاربران می‌توانند بین موارد مختلف ایجاد شده جستجو کنند. در ضمن باید بگوییم که اپل اپلیکیشن‌های Find my Friends و Find my iPhone را در iOS 13 یکپارچه می‌کند.

از دیگر امکاناتی که نسخه جدید iOS به ارمغان می‌آورد، می‌توانیم به بازطراحی اپلیکیشن Health، ارائه‌ی امکانات بیشتری برای Maps و امکان استفاده از آیپدها به‌عنوان نمایشگر ثانویه برای کامپیوترهای مک اشاره کنیم. اما در نهایت، پر سروصداترین تغییر ظاهری این سیستم‌عامل، ارائه‌ی حالت تاریک است که روزبه‌روز به محبوبیت این مشخصه افزوده می‌شود و بسیاری از اپلیکیشن‌ها از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند و اندروید Q هم قرار است این مشخصه را ارائه دهد.

