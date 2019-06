طبق گزارش بلومبرگ، اپل نرم‌افزار آیتونز را در کنفرانس WWDC 2019 بازنشسته می‌کند. بر اساس این گزارش، قرار است آیتونز به سه برنامه موزیک، تی‌وی و پادکست تبدیل شود. اگرچه چنین اقدامی برای کاربران کامپیوترهای مک شاید جدید به نظر برسد، ولی کاربران آیفون و آیپد از سال ۲۰۱۵ با اپلیکیشن اپل موزیک آشنایی دارند.

با وجود اینکه شاید برخی از کاربران بگویند که تقسیم کارکردهای یک برنامه به چند برنامه مختلف کار آن‌ها را سخت‌تر می‌کند، ولی اپل با این کار یکی از مهم‌ترین مشکلات آیتونز یعنی سنگین و پرحجم بودن آن را حل و فصل می‌کند. امیدواریم که هرکدام از این برنامه‌ها از لحاظ سبکی و سرعت حرف زیادی برای گفتن داشته باشند. با این کار، اپل موزیک برخی از وظایف آیتونز مانند دسترسی به بکاپ‌ها، آپدیت‌های سیستم‌عامل و دیگر موارد را برعهده می‌گیرد.

استیو جابز در سال ۲۰۱۱ آیتونز‌ را همراه با رابط کاربری ساده‌ای معرفی کرد و با این کار، دوران تازه‌ای برای محتوای دیجتالی آغاز شد؛ دورانی که کاربران فارغ از مهارت‌های فنی، به‌راحتی می‌توانستند به انواع و اقسام محتواها دسترسی پیدا کنند. اپل در ماه‌های اخیر نشان داده که می‌خواهد به سمت سرویس‌های نرم‌افزاری حرکت کند و بازنشسته کردن آیتونز و تقسیم وظایف آن به چند برنامه مختلف، در راستای همین رویکرد محسوب می‌شود.

کنفرانس WWDC 2019 در روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران کار خود را آغاز می‌کند و انتظار داریم که در این مراسم macOS 10.15، iOS 13، watchOS 6 و tvOS 13 معرفی شوند.

منبع: Android Authority

The post برای خداحافظی با آیتونز آماده شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala