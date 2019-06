دقایقی قبل در کنفرانس WWDC 2019 در شهر سن خوزه کالیفرنیا، اپل از سیستم‌عامل iOS 13 رونمایی کرد. پیش از این به‌لطف گزارش‌های مختلف تا حد زیادی در مورد مشخصه‌های نسخه جدید iOS خبردار شده بودیم ولی حالا با خیال راحت می‌توانیم به آن‌ها اشاره کنیم. از بین مهم‌ترین مشخصه‌های این نسخه جدید، می‌توانیم به حالت تاریک و بهبود در عملکرد کلی اشاره کنیم.

بهبود در عملکرد

مانند iOS 12، این بار هم اپل تمرکز زیادی بر بهبود عملکرد این سیستم‌عامل به‌خصوص برای گجت‌های قدیمی‌تر داشته است. همچنین اپل اعلام کرده که سرعت فیس آی‌دی به لطف iOS 13 حدود ۳۰ درصد سریع‌تر می‌شود و همچنین اپلیکیشن‌ها سریع‌تر باز می‌شوند.

حالت تاریک

مهم‌ترین تغییر ظاهری iOS 13 ارائه‌ی حالت تاریک گسترده است و تمام اپلیکیشن‌های اپل از این قابلیت جذاب پشتیبانی می‌کنند.

کیبورد مبتنی بر سوایپ

اگرچه iOS از کیبوردهای ثالث زیادی پشتیبانی می‌کند، اما حالا کیبورد اصلی این سیستم‌عامل هم از قابلیت سوایپ بهره می‌برد که احتمالا بسیاری از کاربران کیبوردهای SwiftKey، Swype و Gboard با این قابلیت آشنایی دارند. اگرچه چنین قابلیتی چندان پر سروصدا نیست، ولی به هر حال یک ویژگی جدید و قابل توجه محسوب می‌شود.

