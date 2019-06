دقایقی قبل، اپل اعلام کرد که حالا آیپدها به جای بهره‌گیری از iOS، از سیستم‌عامل iPadOS بهره می‌برند. طی سال‌های گذشته فاصله بین آیفون و آیپد مرتبا بیشتر می‌شد و به همین خاطر اپل تصمیم گرفته سیستم‌عامل آن را از هم جدا کند.

iPadOS از هوم اسکرین جدیدی بهره می‌برد و در کنار آیکون اپلیکیشن‌ها هم می‌توانید از ویجت‌ها بهره ببرید. این ویجت‌ها همان مواردی هستند که معمولا در بخش نوتیفیکیشن سنتر آن‌ها را می‌بینید. اپل همچنین قابلیت‌های جدیدی در راستای چندوظیفگی و کشیدن و رها کردن بین اپلیکیشن‌ها ارائه داده است.

همانطور که گفتیم، این سیستم‌عامل به‌صورت اختصاصی برای آیپدها طراحی شده و این کار به اپل اجازه می‌دهد که برای نمایشگرهای بزرگ‌تر، راحت‌تر از قبل امکانات مختلفی را ارائه دهد. از دیگر تغییرات به وجود آمده، می‌توانیم به بهبود اپلیکیشن Files اشاره کنیم. مانند Finder موجود در macOS، می‌توانید فایل‌ها را به صورت ستونی مشاهده کنید و در ضمن یک پنجره هم کنار فایل‌ها تشکیل می‌شود که به کاربران اجازه می‌دهد تغییرات کوچک را به‌سرعت بر آن‌ها اعمال کنند. در ضمن شاید مهم‌ترین قابلیت جدید این اپلیکیشن، پشتیبانی از فلش درایوها باشد که این یعنی به راحتی می‌توانید آن‌ها را به آیپد وصل کنید و به فایل‌های موجود در آن دسترسی پیدا کنید.

اپل همچنین در iPadOS امکانات بیشتری برای سافاری به ارمغان آورده و ظاهر آن تقریبا مشابه نسخه دسکتاپ شده و از ابزار مدیریت دانلود کارایی هم بهره می‌برد. در ضمن نباید وجود ۳۰ میان‌بر جدید برای این مرورگر را از قلم بیندازیم. در ضمن با iPadOS آیپدها بیش از پیش مشابه کامپیوترهای شخصی می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به افزودن فونت‌ها در اپ استور اشاره کنیم تا کاربران بتوانند از فونت‌های شخصی استفاده کنند. علاوه بر این، فرایند کپی و پیست هم ساده‌تر شده و فقط با جمع کردن سه انگشت کپی انجام می‌شود و برای پیست کردن باید این سه انگشت را از هم باز کنید.

اپل در iPadOS حتی قابلیت‌های جدیدی برای اپل پنسل ارائه کرده است. به‌عنوان مثال، میزان تاخیر از ۲۰ میلی‌ثانیه به ۹ میلی‌ثانیه رسیده و همچنین ابزار استاندارد مربوط به رنگ هم آپدیت شده تا اپلیکیشن‌های ثالث هم بتوانند از آن استفاده کنند.

ارائه‌ی تمام این مشخصه‌ها در iPadOS باعث شده که آیپدها بیش از پیش در مقایسه با آیفون‌ها شاخص‌تر شوند.

