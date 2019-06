نام جدیدترین نسخه سیستم‌عامل macOS کاتالینا است. دقایقی قبل سیستم‌عامل کامپیوترهای مک در کنفرانس WWDC 2019 رسما معرفی شد. مهم‌ترین مشخصه جدید macOS 10.15 پشتیبانی از اپلیکیشن‌های آیپد است. در macOS جدید، برنامه‌های اپل موزیک، پادکست و اپل تی‌وی جایگزین آیتونز شده‌اند. کاربرد آن‌ها با توجه به نامشان کاملا مشخص است. برای شنیدن پادکست‌ها می‌توانید از برنامه پادکست بهره ببرید، اپل موزیک هم در حقیقت همان آیتونز ولی بدون ویژگی‌های اضافی است. اپل تی‌وی هم از محتوای ۴K HDR، دالبی ویژن و دالبی اتموس پشتیبانی می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی macOS کاتالینا، پشتیبانی از اپلیکیشن‌های آیپد است. این پروژه قبلا Marzipan نام داشت اما حالا اپل از آن تحت عنوان کاتالیست یاد می‌کند. با بهره‌گیری از این قابلیت، توسعه‌دهندگان راحت‌تر از گذشته می‌توانند اپلیکیشن‌های آیپد را روانه‌ی macOS کنند. توییتر قصد دارد اپلیکیشن iOS خود را به این محیط منتقل کند و اپل درصدد است که توجه توسعه‌دهندگان زیادی را برای این قابلیت جلب کند.

یکی دیگر از قابلیت‌های این سیستم‌عامل، امکان‌بهره‌گیری از آیپد به‌عنوان نمایشگر ثانوی است. در این زمینه می‌توانیم به برنامه‌های ثالث مانند Luna و Duet Display اشاره کنیم ولی حالا این قابلیت به صورت داخلی از جانب اپل ارائه می‌شود.

کاتالینا همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق صدای خود، کلیت سیستم را کنترل کنند. این قابلیت مشخصا برای افراد دارای مشکلات جسمی ارائه شده ولی هر کسی می‌تواند از آن بهره ببرد. در کنار موارد ذکر شده، در iOS و macOS اپلیکیشن‌های Find My Friends و Find My iPhone در یک اپلیکیشن Find My ادغام شده‌اند. یکی دیگر از قابلیت‌های جدید برای مواقعی است که لپ‌تاپ مک شما به سرقت می‌رود و با فعال‌سازی آن، لپ‌تاپ مذکور بلااستفاده می‌شود. از دیگر برنامه‌هایی که ظاهر جدید پیدا کرده‌اند می‌توانیم به Photos و Notes اشاره کنیم. مانند iOS هم برنامه Reminders تا حد زیادی بهبود یافته است.

این خبر در حال به روزرسانی است…

