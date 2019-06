شب گذشته شرکت اپل از جدیدترین سیستم‌عامل‌های خود خود پرده‌برداری کرد و از بین آن‌ها می‌توانیم به معرفی iOS 13 برای آیفون و iPadOS برای آیپدها اشاره کنیم. برخلاف iOS 12 که برای تمام گجت‌های مبتنی بر iOS 11 عرضه شد، این بار تمام گجت‌های موردنظر قرار نیست که iOS 13 و iPadOS را دریافت کنند.

بر اساس اعلام اپل، iOS 13 روانه‌ی این گجت‌ها می‌شود:

آیفون XS

آیفون XS مکس

آیفون XR

آیفون X

آیفون ۸

آیفون ۸ پلاس

آیفون ۷

آیفون ۷ پلاس

آیفون ۶ اس

آیفون ۶ اس پلاس

آیفون SE

نسل هفتم آیپاد تاچ

از مواردی که جای خالی آن‌ها از این فهرست احساس می‌شود، می‌توانیم به آیفون ۵ اس، آیفون ۶، آیفون ۶ پلاس و نسل ششم آیپاد تاچ اشاره کنیم که سال گذشته iOS 12 را دریافت کردند و از این به بعد دیگر از جدیدترین نسخه‌های این سیستم‌عامل پشتیبانی نمی‌کنند.

در رابطه با سیستم‌عامل تازه‌نفس iPadOS هم باید بگوییم که روانه‌ی آیپدهای زیر می‌شود:

آیپد پرو ۱۲.۹ اینج

آیپد پرو ۱۱ اینچ

آیپد پرو ۱۰.۵ اینچ

آیپد پرو ۹.۷ اینچ

آیپد نسل ششم

آیپد نسل پنجم

آیپد مینی نسل پنجم

آیپد مینی ۴

آیپد ایر نسل سوم

آیپد ایر ۲

در این میان آیپد ایر اصلی و آیپد مینی ۲ این آپدیت را دریافت نمی‌کنند که در سال گذشته iOS 12 را دریافت کرده‌اند.

در نهایت باید به WatchOS 6 اشاره کنیم که خوشبختانه برای تمام نسل‌های اپل واچ-از نسل ۱ تا ۴-ارائه می‌شود اما اپل اعلام کرده که تمام ویژگی‌های این سیستم‌عامل در تمام مدل‌ها فعال نخواهد بود.

منبع: The Verge

