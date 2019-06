اپل با ارائه‌ی iPadOS فاصله‌ی آیپدها از کامپیوترها را کمتر از گذشته کرده است و از بین قابلیت‌های این سیستم‌عامل، باید به پشتیبانی از ماوس‌های بلوتوثی و مبتنی بر USB اشاره کنیم.

اگرچه اپل در اصل این ویژگی را برای افراد دارای مشکلات جسمی ارائه داده و این قابلیت در اصل برای این موضوع تعبیه شده که چنین افرادی به جای بهره‌گیری از انگشت‌های خود، بتوانند ماوس را جایگزین آن کنند. بسیاری از کاربران آیپد طی سال‌های گذشته خواستار چنین مشخصه‌ای بوده‌اند و ظاهرا این نقطه شروعی برای پشتیبانی گسترده‌تر از این مشخصه محسوب می‌شود. در ادامه می‌توانید نحوه‌ی عملکرد این مشخصه را مشاهده کنید.

برای یادآوری باید بگوییم که شب گذشته اپل در کنفرانس WWDC 2019 از iPadOS پرده‌برداری که سیستم‌عامل مختص آیپدها به حساب می‌آید. این یعنی از این به بعد، اپل راحت‌تر از گذشته می‌تواند قابلیت‌های موردنظر خود را برای آیپد ارائه دهد. با توجه به اینکه این سیستم‌عامل به تازگی در اختیار توسعه‌دهندگان قرار گرفته، مطمئنا به‌زودی قابلیت‌های جدیدی در آن کشف می‌شود که معمولا در مراسم اصلی معرفی، به قابلیت‌های کوچک و بی‌سروصدا پرداخته نمی‌شود.

