چرا آغاز پشتیبانی iOS از فلش مموری این همه سال طول کشید؟

یکی از قابلیت‌های مهم iOS 13 پشتیبانی از حافظه‌های خارجی مانند فلش مموری است و این یعنی مثلا می‌توانید فلش درایو یا حافظه SSD را مستقیما به آیفون وصل کنید و فایل‌های موردنظر را رد و بدل کنید. اما چرا ارائه‌ی این مشخصه این همه سال طول کشید؟

یکی از تحلیلگران و وبلاگ‌نویسان حوزه تکنولوژی، این سوال را از نائب‌رییس بخش مهندسی اپل «کرگ فدریگی» (Craig Federighi) پرسیده است و او هم در جواب گفته: «از نقطه‌نظر امنیت، ما نمی‌خواستیم امکان ارتباط فایل‌های سیستمی فعال در هسته سیستم‌عامل با حافظه‌های خارجی وجود داشته باشد و جدا کردن این فایل‌ها از هسته اصلی کار مهندسی پیچیده‌ای بود.»

در مراسم معرفی iOS 13 فدریگی به بخشی از قابلیت‌های جدید مربوط به اپلیکیشن Files اشاره کرد که عبارت‌اند از:

امکان انتقال فایل‌های موجود در حافظه SD، حافظه SSD و فلش مموری به اپلیکیشن Files

امکان Zip و Unzip کردن فایل‌ها در اپلیکیشن Files

ارائه‌ی پیشنهادهای جستجو برای افزایش سرعت یافتن فایل‌ها

پشتیبانی از میان‌برهای کیبورد

اگرچه به‌لطف iOS 13 آیفون‌ها به‌راحتی می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند، ولی از آنجایی که پورت موجود در آن‌ها لایتنینگ است، کاربران به ناچار باید به بهره‌گیری از رابط روی بیاورند زیرا بیشتر فلش مموری‌ها دارای کانکتور لایتنینگ نیستند. اما از آنجایی که آیپد پرو جدید همراه با USB-C عرضه شده و حالا هم اپل این ویژگی جدید را معرفی کرده، آیا این بدین معناست که آیفون‌های ۲۰۲۰ از چنین پورتی بهره می‌برند؟ لازم به ذکر است که برای آیفون‌های ۲۰۱۹ طبق گزارش‌های منتشر شده و به همین خاطر برای آن‌ها نباید انتظار ارائه‌ی چنین مشخصه‌ای را داشته باشیم.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala