با معرفی iOS 13، اپل یک سیستم‌عامل جدید برای آیپدها موسوم به iPadOS را هم معرفی کرد که اگرچه از لحاظ هسته‌ی اصلی مشابه iOS 13 است ولی از نظر جزئیات تفاوت‌های زیادی با آن دارد تا بتواند تجربه‌ی کاربری مالکان آیپدهای مختلف را بهبود ببخشد. در این مطلب به تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌های iPadOS می‌پردازیم.

حالت تاریک

اولین چیزی که هنگام راه‌اندازی iPadOS توجه را جلب می‌کند، امکان فعال‌سازی حالت تاریک است که به رابط کاربری جذابیت دوچندانی می‌بخشد. با این کار رنگ پس‌زمینه مشکی می‌شود و متون هم با رنگ سفید به نمایش درمی‌آیند. علاوه بر این، اپلیکیشن‌های اپل و دیگر اپلیکیشن‌هایی که با این API جدید سازگار هستند، از این حالت تاریک تبعیت می‌کنند.

مشاهده نسخه‌های مختلف از اپلیکیشن یکسان

iPadOS یکی از مهم‌ترین معضل‌های استفاده از آیپدها را برطرف کرده و آن هم امکان مشاهده بخش‌های مختلف اپلیکیشن یکسان به‌صورت همزمان است. اما حالا، مثلا می‌توانید یک تب مرورگر سافاری را به گوشه‌ی نمایشگر بکشانید تا پنجره‌ی جدید حاوی آن تب ایجاد شود.

مشاهده چند اپلیکیشن در بخش Slide Over

در بخش Slide Over حالا می‌توانید چندین اپلیکیشن را قرار دهید و با این کار، امکان مشاهده چندین اپلیکیشن به‌صورت پنجره‌های عمودی وجود دارد و به راحتی به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.

بهبود اتوماسیون در اپلیکیشن Shortcuts

اپلیکیشن Shortcuts از لحاظ عملکردی و ظاهری تفاوت زیادی با نسخه قبلی خود ندارد اما بهترین ویژگی جدید آن، تب Automation است که با این کار می‌توانید از اتوماسیون جذاب‌تری بهره ببرید. پیش از این، میان‌برها تنها باید به‌صورت دستی توسط کاربر فعال می‌شدند اما حالا می‌توانید کاری کنید که بر اساس مکان یا زمان، میان‌برهای موردنظر فعال شوند.

تعبیه‌ی ویجت‌ها در هوم اسکرین





iPadOS ساختار شبکه‌ای هوم اسکرین را تغییر داده و حالا می‌توانید در آیپد پرو ۱۱ اینچی در هر ردیف ۶ آیکون داشته باشید.علاوه بر این، اگر از لبه‌ی سمت چپ نمایشگر به سمت راست سوایپ کنید، می‌توانید ویجت‌های موردنظر را مشاهده کنید. در ضمن اگر به این ویجت‌ها علاقه‌ی زیادی دارید، از بخش تنظیمات می‌توانید کاری کنید که برای همیشه در هوم اسکرین قابل مشاهده باشند.

مرورگر سافاری در سطح دسکتاپ

در iPadOS شاهد نسخه دسکتاپ سافاری هستیم و این یعنی برای مشاهده وب‌سایت‌ها می‌توانید آن‌ها را در اندازه‌ی نرمال مشاهده کنید و در ضمن اسکرول کردن در محیط سافاری هم روان‌تر شده است.

ابزار مدیریت دانلود در سافاری

از دیگر امکانات جدید سافاری در iOS 13 و iPadOS، بهره‌گیری از ابزار مدیریت دانلود است که مانند نسخه دسکتاپ می‌توانید از امکانات مختلف این ابزار برای دانلود فایل‌های مختلف بهره ببرید.

بهبود منوی اشتراک‌گذاری

در بخش فوقانی این منو، گزینه‌های هوشمند مربوط به پیشنهادهای مخاطبین و ایردراپ به نمایش درمی‌آید و در کل رابط کاربری این منو تغییرات زیادی داشته است و برای دسترسی به فرمان‌های اصلی باید به‌صورت عمودی سوایپ کنید.

پشتیبانی اپلیکیشن Files از حافظه خارجی

iPadOS بالاخره پشتیبانی اپلیکیشن Files از حافظه خارجی را به ارمغان آورده و حالا می‌توانید حافظه SSD، فلش مموری و حتی کارت SD را به آیپد وصل کنید و فایل‌های موردنظر خود را دریافت کنید. در ضمن می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، اطلاعات گوناگونی را به‌صورت مستقیم در حافظه خارجی ذخیره کنید. لازم به ذکر است که بدون نیاز به مراجعه به اپلیکیشن Files، از طریق کارت SD می‌توانید مستقیماً عکس‌ها را به اپلیکیشن‌هایی مانند Lightroom منتقل کنید.

ایجاد پوشه و جابجایی فایل‌ها در اپلیکیشن Files

از دیگر قابلیت‌های جدید اپلیکیشن Files می‌توانیم به ایجاد پوشه‌های جدید و جابجایی فایل‌های مختلف در حافظه داخلی اشاره کنیم. این یعنی برای انجام چنین کارهای ساده‌ای دیگر لازم نیست از اپلیکیشن‌های ثالث استفاده کنید.

ساده‌تر شدن ویرایش متن

یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب iPadOS ساده‌تر شدن امکان انتخاب بخش‌هایی از متن‌ها است. به‌عنوان مثال برای انتخاب کردن بخشی از متن، کافی است بر یک کلمه ضربه بزنید و سپس انگشت خود را مثلا به انتهای پاراگراف بکشانید. بعد از انتخاب بخشی از متن، سه انگشت خود را بر روی آن قرار دهید و به هم نزدیکشان کنید و در مقصد هم قرار دادن این متن کپی شدن، سه انگشت را از هم دور کنید.

استفاده از آیپد به‌عنوان نمایشگر و تبلت ثانویه برای کامپیوترهای مک

کامپیوترهای مک مبتنی بر macOS کاتالینا و آیپدهای مبتنی بر iPadOS می‌توانند از این قابلیت جذاب استفاده کنند که هم به‌صورت بی‌سیم و هم با استفاده از سیم بهره‌گیری از این مشخصه امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است که اپل در این زمینه بسیار خوب ظاهر شده و بدون تأخیر می‌توانید از امکانات قابلیت Sidecar بهره ببرید. اگر هم اهل استفاده از اپل پنسل هستید، امکان بهره‌گیری از آیپد به‌عنوان تبلت طراحی برای کامپیوتر مک وجود دارد.

کیبورد شناور

با یک حرکت ساده می‌توانید کیبورد iPadOS را شناور کنید تا به راحتی امکان تغییر موقعیت آن امکان‌پذیر شود. علاوه بر این باید به پشتیبانی تایپ مبتنی بر سوایپ هم اشاره کنیم.

اپلیکیشن Reminders تازه‌نفس

اپلیکیشن Reminders به‌طور کامل بازطراحی شده و حالا رابط کاربری جذاب‌تری دارد و از یادگیری ماشینی هم برای پردازش موارد تایپ شده بهره می‌برد. در هر صورت اگر چندان اهل استفاده از این اپلیکیشن نبوده‌اید، بهتر است بار دیگر نگاهی به آن بیندازید.

بهبود اپلیکیشن Photos

در نسخه جدید اپلیکیشن Photos، تب‌های جدیدی قرار دارد که در آن‌ها می‌توانید تمام تصاویر را به صورت فهرست‌وار مشاهده کنید و البته با انجام فرمان حرکتی امکان زوم بر آن‌ها وجود دارد. علاوه بر این باید به تب‌های مربوط به روز، ماه و سال هم اشاره کنیم که با ضربه بر آن‌ها، می‌توانید عکس‌های ثبت شده طی مدت‌زمان موردنظر را مشاهده کنید.

از دیگر قابلیت‌های جدید این اپلیکیشن می‌توانیم به ارائه‌ی ابزارهای ویرایش بیشتر برای عکس و ویدیو اشاره کنیم که رابط کاربری جذاب‌تری دارند و استفاده از آن‌ها هم بسیار ساده است.

دیگر تغییرات کوچک

از بین دیگر تغییرات کوچک نباید تغییر شکل و شمایل مربوط به تنظیم صدا را از قلم بیندازید که حالا بسیار کوچک‌تر شده و در ضمن حالا می‌توانید مستقیماً از بخش کنترل سنتر، شبکه‌های وای‌فای و بلوتوث را تغییر دهید. علاوه بر این، iPadOS از ماوس هم پشتیبانی می‌کند که این مشخصه در حال حاضر به‌عنوان ویژگی مختص افراد دچار مشکل‌های جسمی ارائه شده است.

