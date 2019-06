اولین چیزی که در مورد سیستم‌عامل iOS 13 توجه را جلب می‌کند، حالت تاریک آن است. اما نسخه‌ی جدید iOS تنها از این ویژگی جدید بهره نمی‌برد و در دیگر بخش‌ها هم شاهد تغییرات کوچک و بزرگی هستیم. در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌های iOS 13 می‌پردازیم.

حالت تاریک گسترده

در چندین ماه گذشته روزبه‌روز به محبوبیت حالت تاریک افزوده شده و حالا iOS 13 هم به‌صورت گسترده از این قابلیت پشتیبانی می‌کند. حالت تاریک این سیستم‌عامل مواردی مختلفی مانند تصاویر پس‌زمینه، لاک اسکرین، ویجت‌ها و حتی اپلیکیشن‌ها اپل را در برمی‌گیرد. برای فعال‌سازی آن می‌توانید به کنترل سنتر مراجعه کنید یا اینکه این ویژگی را طوری تنظیم کنید که بعد از غروب آفتاب به‌صورت خودکار فعال شود. اگر هم اپلیکیشن‌های ثالث از API جدید مربوط به این قابلیت پشتیبانی کنند، با فعال‌سازی حالت تاریک شکل و شمایل این اپلیکیشن‌ها هم تیره و تاریک می‌شود.

بازطراحی اپلیکیشن Photos

اپل بخش‌های مختلف اپلیکیشن Photos را برای مشاهده عکس‌ها و ویرایش آن‌ها تا حدی بازطراحی کرده است. در تب‌های جدید مربوط به روزها، ماه‌ها و سال‌ها، می‌توانید عکس‌های ثبت شده طی مدت‌زمان موردنظر را مشاهده کنید و با فرمان حرکتی امکان بزرگ و کوچک شدن این تصاویر وجود دارد. در ضمن در تب Days، اپل کاری کرده که تصاویر اسکرین‌شات، رسیدها و کلا تصاویری که حاوی متون هستند به نمایش درنیایند. با ضربه بر تب Years هم مثلا می‌توانید تصاویر ثبت شده در روز موردنظر که طی سال‌های گذشته ثبت شده، مشاهده کنید. علاوه بر این نباید ارائه‌ی امکانات جدید برای ویرایش عکس‌ها و ویدیوها را هم از قلم بیندازیم.

نونوار شدن اپلیکیشن Reminders

در iOS 13 اپلیکیشن Reminders دیگر ظاهر قدیمی ندارد و اپل از ابتدا آن را بازطراحی کرده است. علاوه بر این، به لطف بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توانید برای ایجاد یک یادآوری جدید شروع به تایپ کنید و این اپلیکیشن حین تایپ کردن قادر به تشخیص زمان، تاریخ و مکان مربوط به یادآوری مذکور خواهد بود. احتمالا اپلیکیشن Reminders با این طراحی و ویژگی‌های جدید می‌تواند توجه تعداد زیادی از کاربران iOS 13 را جلب کند.

قابلیت Sign in With Apple

این قابلیت، راه‌حل خلاقانه‌ی اپل برای محافظت از حریم خصوصی کاربران در برابر سایت‌ها و سرویس‌های مختلف است. احتمالا در سایت‌های مختلف برای ورود به اکانت خود دیده‌اید که گزینه‌ای برای مثلا بهره‌گیری از اکانت‌های گوگل و فیسبوک هم وجود دارد. حالا اپل با این کار، می‌خواهد این سایت‌ها و سرویس‌ها گزینه‌ای برای اکانت اپل هم تعبیه کنند. افرادی که از این گزینه بهره ببرند، اطلاعات آن‌ها مانند نام، ایمیل و شماره تلفنشان در اختیار سایت‌های ثالث قرار نمی‌گیرد و صرفاً با استفاده از فیس آی‌دی می‌توانند وارد شوند.

علاوه بر این، اگر سرویس موردنظر بخواهد ایمیلی دریافت کند، شما می‌توانید از قابلیت جدید اپل بهره ببرید که یک ایمیل تصادفی در اختیار سرویس مذکور قرار می‌دهد و موارد دریافتی به ایمیل اصلی شما ارسال می‌شود.

بهبود کنترل برای دسترسی به موقعیت مکانی

یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب iOS 13 این است که می‌توانید فقط یک بار به اپلیکیشن مذکور اجازه دسترسی به موقعیت مکانی را صادر کنید. علاوه بر این، اگر اپلیکیشن‌های فعال در پس‌زمینه بخواهند به موقعیت مکانی شما دسترسی پیدا کنند، سیستم‌عامل پیامی را نمایش می‌دهد.

قابلیت‌های جدید برای اپل مپ

با باز کردن اپلیکیشن Maps با ظاهر جدیدی مواجه می‌شوید و در بخش پایینی آن ردیفی از مکان‌هایی که مرتبا به آن‌ها سر می‌زنید، به نمایش درمی‌آید و می‌توانید این ردیف را شخصی‌سازی کنید. اگر هم عازم سفر هستید، امکان بهره‌گیری از قابلیت Collections وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد مجموعه‌ای از مکان‌ها و تصاویر را گرد هم آورید. اپل اعلام کرده که تا آخر سال میلادی جاری، نقشه مناطق مختلف آمریکا با دقت بیشتری ثبت و اضافه می‌شود و در ضمن نباید ارائه قابلیت مشابه «استریت ویو» (Street View) گوگل را از قلم بیندازیم.

بهبودهای دستیار دیجیتالی سیری

در iOS 13 شاهد اعمال بهبودهای مختلف بر دستیار دیجیتالی سیری هستیم. این دستیار حالا برای صحبت کردن از الگوریتم‌های عصبی پیشرفته‌تری استفاده می‌کند که این یعنی عبارات مختلف را به‌صورت طبیعی‌تری مطرح می‌کند. سیری موجود در هوم‌پاد هم بهبود یافته و حالا از قابلیت تشخیص صدای کاربران مختلف-مثلا اعضای خانواده- بهره می‌برد تا بتواند با توجه به خواسته‌های افراد گوناگون، پاسخ‌های بهتر و شخصی‌تری را ارائه دهد.

افزایش امکانات مموجی

برای خلق «مموجی» (Memoji) جدید دست شما بازتر است و از قابلیت‌های بیشتری برای شخصی‌سازی آن‌ها بهره می‌برید. اما از همه مهم‌تر، این است که تقریبا در همه‌جا می‌توانید از استیکرهای مموجی استفاده کنید و مجموعه‌ای از آن‌ها را در اختیار داشته باشید. به همین خاطر مثلا حتی در واتس‌اپ هم با بهره‌گیری از کیبورد iOS 13 می‌توانید مموجی‌های موردعلاقه خود را برای دوستانتان ارسال کنید.

بهبود تجربه کاربری CarPlay

اپل برای iOS 13 تجربه کاربری CarPlay را بهبود بخشیده است. حالا می‌توانید داشبورد سه بخشی را مشاهده کنید که حاوی کنترل‌های مربوط به پخش موسیقی و پیشنهاد فرامین در سمت راست است. در ضمن دستیار دیجیتالی سیری موجود در CarPlay در نسخه جدید iOS با اپلیکیشن‌هایی مانند Waze و Pandora سازگار است.

تغییر رابط کاربری کنترل بلندی صدا





در iOS 13 رابط کاربری مربوط به کنترل صدا تغییر کرده و حالا در سمت چپ آیفون در کنار دکمه‌های تنظیم صدا به نمایش درمی‌آید و اگرچه در ابتدا اندازه‌ی بزرگی دارد، ولی با ادامه دادن فشار بر دکمه مذکور، این رابط کاربری بسیار باریک‌تر می‌شود. علاوه بر این می‌توانیم به رابط کاربری جدید مختص قابلیت سایلنت هم اشاره کنیم.

بهبود قابلیت‌های اپلیکیشن Shortcuts

از لحاظ ظاهری و عملکردی اپلیکیشن Shortcuts تفاوت زیادی نسبت به نسخه قبلی خود ندارد. اما مهم‌ترین بخش جدید این اپلیکیشن، تب Automation یا اتوماسیون است. پیش از این، میانبرهای تعریف شده فقط به صورت دستی فعال می‌شدند ولی حالا می‌توانید کاری کنید که بر اساس زمان یا مکان فعال شوند.

بهتر شدن اپلیکیشن Health

در iOS 13 شاهد بازطراحی اپلیکیشن Health هستیم که حالا اطلاعات گوناگون مربوط به فعالیت‌های انجام شده به‌صورت جذاب‌تر و ساده‌تر ارائه می‌شود و مهم‌ترین اطلاعات را می‌توانید در بخش فوقانی مشاهده کنید و با اسکرول به سمت پایین به دیگر اطلاعات مربوط به تندرستی دسترسی پیدا می‌کنید.

ابزار مدیریت دانلود همه‌فن‌حریف در مرورگر سافاری

در مرورگر سافاری به ابزار مدیریت دانلود خیلی خوبی دسترسی دارید که به‌صورت مستقیم با اپلیکیشن Files یکپارچه است. بعد از ضربه بر روی لینک، منویی به نمایش درمی‌آید که با ضربه بر گزینه Download این فرایند آغاز می‌شود. بعد از اتمام، اگر بر آیکون ذره‌بین ضربه بزنید، روانه‌ی مکان ذخیره فایل مذکور در اپلیکیشن Files می‌شوید. تمام فایل‌ها در پوشه‌ی Downloads ذخیره می‌شوند.

تغییر ظاهر منوی اشتراک‌گذاری

منوی اشتراک‌گذاری در iOS 13 بهتر شده و مثلا در بخش فوقانی می‌تواند به‌صورت هوشمند اشتراک‌گذاری موارد مذکور را با افرادی از فهرست مخاطبین از طریق iMessage یا ایردراپ پیشنهاد دهد. در بخش پایینی، حالا فرامین به‌صورت عمودی به نمایش درمی‌آیند.

دیگر تغییرات کوچک

همانطور که گفتیم، در iOS 13 شاهد تغییرات کوچک زیادی هستیم که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پشتیبانی کیبورد از سوایپ: حالا با استفاده از کیبورد پیش‌فرض می‌توانید برای تایپ کردن عبارات از سوایپ بهره ببرید.

اشتراک‌گذاری صدا با دو ایرپاد: آیفون‌های مبتنی بر iOS 13 می‌توانند به‌صورت همزمان با دو ایرپاد ارتباط برقرار کنند تا صدای موردنظر از طریق آن‌ها پخش شود.

