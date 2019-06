روز گذشته تعداد زیادی از کاربران گوشی‌های هواوی در توییتر اعلام کردند که به‌صورت ناگهانی تبلیغی در لاک اسکرین گوشی‌هایشان پدیدار شده است. وجه مشترک این کاربران هم نمایش تبلیغ سایت Booking.com است. به گزارش ۹to5Google، ظاهرا این تبلیغ در تعدادی از گوشی‌ها به نمایش درآمده که از قابلیت Magazine Unlock بهره می‌برند. این قابلیت به کاربران گوشی‌های هواوی اجازه می‌دهد که با هر بار آنلاک کردن گوشی، در لاک اسکرین خود شاهد تصویر جدیدی باشند.

این تبلیغ فقط مختص به کشور خاصی نیست و کاربران کشورهایی مانند بریتانیا، هلند، ایرلند، آفریقای جنوبی و آلمان هم با این پدیده مواجه شده‌اند. اکانت توییتر هواوی در آلمان در پاسخ به یکی از کاربران نوشته «از این بابت که فکر می‌کنید ما قصد نمایش تبلیغات داریم، متاسفیم». کاربران می‌گویند با مراجعه به بخش تنظیمات و تغییر تصویر پس‌زمینه به مواردی که پیش‌فرض گوشی نیستند، می‌توانند از دست این تبلیغ خلاص شوند. هواوی‌ می‌گوید که در این زمینه آن‌ها مقصر نیستند و این تبلیغات ناشی از اپلیکیشن یا سرویس ثالث است.

در هر صورت در زمانی که هواوی‌ باید با فشارهای گسترده تحریم آمریکا دست و پنجه نرم کند، چنین اخباری مطمئنا وجهه‌ی خوبی برای این شرکت به ارمغان نمی‌آورد و هواوی‌ باید بیش از پیش مراقب برند خود باشد.

