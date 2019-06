روز گذشته، شرکت شیائومی اعلام کرد که از حدود دو هفته دیگر یعنی ۱ ژوئیه، عرضه‌ی نسخه‌های بتا جهانی برای رابط کاربری MIUI متوقف می‌شود. طبق اعلام این شرکت، آن‌ها از این پس قصد دارند که تمرکز بیشتری بر نسخه‌های با ثبات این رابط کاربری داشته باشند. گوشی‌های شیائومی طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند و حالا در بازارهایی مانند اروپا و هند بخش زیادی از سهم بازار را از آن خود کرده‌اند. به همین خاطر، آن‌ها می‌خواهند فعالیت‌های مربوط به نسخه‌های آزمایشی رابط کاربری MIUI را متوقف کنند و در عوض تعداد بیشتری از گوشی‌های تحت برند Mi و ردمی را در بازار عرضه کنند.

بسیاری از کاربران صرفا برای بهره‌گیری زودهنگام از ویژگی‌های جدید به استفاده از این نسخه‌های آزمایشی روی آورده‌اند.

در این مطلب آمده که شیائومی به عرضه دو نسخه رابط کاربری شهرت داشته است؛ نسخه آزمایشی و نسخه با ثبات. اگرچه نسخه با ثبات تجربه کاربری یک‌دست‌تری ارائه می‌دهد، اما شیائومی به این نتیجه رسیده بسیاری از کاربرانی که از نسخه‌های آزمایشی استفاده می‌کنند، صرفا برای بهره‌گیری زودهنگام از ویژگی‌های جدید به استفاده از این نسخه‌ها روی آورده‌اند و در زمینه‌ی ارائه‌ی گزارش‌های مختلف در مورد ضعف‌ها و مشکلات، بخش عمده‌ای از آن‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهند.

علاوه بر این، از آنجایی که شیائومی دیگر یک شرکت کوچک محسوب نمی‌شود، نمی‌خواهد کاربران عادی با رابط کاربری سرشار از مشکل سر و کار داشته باشند. در نهایت معلوم نیست که آیا شیائومی برای نسخه‌های آزمایشی از این پس صرفا به کاربران چینی تکیه خواهد کرد یا اینکه قصد دارد از تعداد اندکی از کاربران کشورهای دیگر هم برای بررسی این نسخه‌ها استفاده کند.

