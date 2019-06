چرا وزارت ارتباطات به دنبال توسعه اندروید ملی است؟

از مدت‌ها قبل، زمزمه‌های مربوط به توسعه اندروید ملی از جانب وزارت ارتباطات ایران به گوش می‌رسید. در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که امروز شنبه ۲۵ خرداد در استانداری البرز برگزار شد گفت: «مدت زیادی بود که می‌خواستیم سیستم عامل اندروید را در گوشی‌های ایرانی تغییر دهیم تا از استارتاپ‌های داخلی حمایت کنیم؛ این موضوع پیش نمی‌رفت تا این‌که اپلیکشین‌های داخلی را حذف کردند و این همدلی ایجاد شد و به زودی نتیجه کار را اعلام می‌کنیم.»

شفاف‌سازی وزیر ارتباطات

در رابطه با این اظهارنظر، گمانه‌زنی‌های متعددی مطرح شده که آیا وزارت ارتباطات می‌خواهد اندروید را برای گوشی‌های داخل ایران کنار بگذارد و از سیستم‌عامل جایگزین بهره ببرد؟ ساعاتی بعد از این اظهارنظر، وزیر ارتباطات در صحبت با خبرنگار سایت دیجیاتو این خبر را با جزییات بیشتری مطرح کرده و گفته:

«ما نگفتیم قصد داریم تا سیستم عامل اندروید را عوض کنیم و این حرف درستی نیست. بلکه در صحبت‌ها اعلام کردیم که مدت‌ها بود بر روی یک نسخه سفارشی شده اندروید در حال کار کردن بودیم تا بتوانیم در گوشی‌های داخل کشور از آن استفاده کنیم. دلیل این کار این است که اتفاقاتی مشابه حذف کسب‌وکارهای ایرانی رخ ندهد. این موضوع پیش نمی‌رفت اما وقتی آمریکایی‌ها آمدند و نرم‌افزارها را حذف کردند در داخل کشور همدلی ایجاد شد و این اتفاق افتاد. ما به زودی خبرهای خوبی از یک سیستم‌عامل سفارشی شده اندروید بر روی گوشی‌های ایرانی خواهیم داد. در آن نسخه قابلیت حذف اپلیکیشن‌ها توسط گوگل وجود نخواهد داشت.»

ماهیت اندروید ملی

با توجه به این اظهارنظر، ظاهرا چیزی که مدنظر وزیر ارتباطات قرار دارد، توسعه‌ی یک رابط کاربری جدید مبتنی بر اندروید است که در آن بدون نیاز از پلی استور گوگل بتواند کار خود را انجام دهد زیرا پلی استور از قابلیت‌های امنیتی بهره می‌برد که در صورت لزوم می‌تواند اپلیکیشن‌های ناامن را از اندروید گوشی پاک کند. این مشخصه امنیتی گوگل، Google Play Protect نام دارد که وظیفه‌ی اسکن سیستم‌عامل اندروید برای یافتن اپلیکیشن‌های ناامن و بدافزارها و دیگر موارد این چنینی را برعهده دارد. اگرچه می‌توان آن را غیرفعال کرد تا حتی در صورت تلاش گوگل برای حذف برنامه‌های موردنظر همچنان بتوان به استفاده از اپلیکیشن‌های مذکور ادامه داد، ولی به دلایل امنیتی انجام این کار چندان توصیه نمی‌شود.

در همین زمینه، به‌عنوان مثال می‌توانیم به نسخه چینی رابط کاربری گوشی‌های شیائومی اشاره کنیم که فاقد سرویس‌های گوگل هستند و حالا که هواوی تحت تحریم آمریکا قرار گرفته، قصد دارد گوشی‌های مبتنی بر سیستم‌عامل فاقد سرویس‌های گوگل را روانه‌ی بازار کند.

بیشتر بخوانید: سیستم‌عامل اختصاصی هواوی Oak OS نام دارد و از اپلیکیشن‌های اندروید پشتیبانی می‌کند

آینده‌ی این تلاش

در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که حتی اگر وزارت ارتباطات بتواند چنین رابط کاربری را توسعه دهد، مطمئنا کاربران ایرانی به راحتی نمی‌توانند آن را در گوشی‌های خود نصب کنند و حتی افرادی که قادر به انجام این کار هستند، تمایل چندانی به نصب این رابط کاربری نخواهند داشت. در نهایت باید وزارت ارتباطات این سوال را جواب بدهد که آیا این پروژه هم مانند پروژه‌های پیام‌رسان‌های ملی فقط قرار است میلیاردها تومن از بودجه را مصرف کند و در آخر نتیجه‌ی قابل توجهی نداشته باشد؟

