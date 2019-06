معمولا حساب‌های کاربری پر مخاطب در اینستاگرام همیشه در معرض خطر دزدیده شدن توسط هکرها قرار داشته‌اند. برخی از این هکرها حتی با تهدید به حذف حساب کاربران، از آن‌ها اخاذی می‌کنند.

این دسته از افراد، به خصوص کسانی که تعداد دنبال‌کننده‌هایشان در اینستاگرام بسیار بالاست، در برخی موارد باید هزینه‌ی زیادی صرف بازگرداندن حساب خود کنند. همچنین گزارش شده تعدادی از این هکرها حساب‌های کاربری با تعداد دنبال‌کننده‌های بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر را در ازای دریافت مبلغی بالغ بر ۱۰۰.۰۰۰ دلار به فروش می‌رسانند.

اما به نظر می‌رسد اینستاگرام در حال برسی ویژگی‌های جدیدی است که بتواند بازیابی حساب‌های کاربری هک شده را آسان‌تر کند. در حال حاضر با وارد کردن اطلاعات اشتباه، اینستاگرام از شما می‌خواهد با کلیک روی عبارت «به کمک نیاز دارید؟» شماره‌ی تلفن یا ایمیل بازیابی خود را وارد کرده و اطلاعات حساب خود را بازیابی کنید.

بیشتر بخوانید: چگونه اکانت هک شده اینستاگرام را پس بگیریم؟

اما هنگامی که تمام اطلاعات حساب تغییر کند چطور می‌توان حساب را برگرداند؟ خوشبختانه به کمک این ویژگی جدید، اگر هکرها اطلاعات حساب شما را تغییر داده باشند، می‌توانید از اینستاگرام بخواهید یک کد شش رقمی به شماره‌ یا ایمیل قبلی مرتبط با حساب ارسال کند. با وارد کردن این کد نه تنها می‌توانید حساب خود را برگردانید، بلکه تمام دسترسی‌های جدید به حساب شما نیز قطع خواهد شد. بنابراین هکری که حساب شما را دزدیده بود، هیچ دسترسی به آن نخواهد داشت.

یکی دیگر از ویژگی‌های جالب که تاکنون برای نسخه‌ی اندرویدی اینستاگرام در دسترس بود و به زودی به iOS نیز راه خواهد یافت این است که بعد از تغییر نام کاربری، نام قدیمی به مدت ۱۴ روز توسط هیچ کاربری قابل انتخاب نخواهد بود، تا اینکه صاحب اصلی با وارد کردن مشخصات مربوط به حساب خود بتواند در طول همین ۱۴ روز حساب خود را برگرداند. به عبارتی اینستاگرام دو هفته برای قربانیان زمان می‌خرد تا حساب خود را بازیابی کنند.

قابلیت‌های جدید اینستاگرام نه تنها بازیابی حساب‌های هک شده را آسان می‌کند، بلکه حتی می‌تواند از دزدی‌ این حساب‌ها نیز تا حدودی جلوگیری کند. چراکه بعید به نظر می‌رسد با این موانع امنیتی جدیدی که اینستاگرام سر راه هکرها قرار داده، حتی دزدیدن حساب‌های پر مخاطب نیز در نهایت فایده‌ای به حال آن‌ها داشته باشد.

منبع: cnet

The post اینستاگرام بازگردانی حساب‌های هک شده را آسان‌تر می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala