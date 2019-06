اگر از نسخه ۶۷.۰.۳ یا ESR 60.7.1 مرورگر فایرفاکس در کامپیوتر خود استفاده می‌کنید یا اینکه در رابطه با نسخه استفاده شده مطمئن نیستید، در هر صورت بهتر است که هر چه زودتر آن را آپدیت کنید. طبق اعلام شرکت موزیلا، یک حفره امنیتی بسیار مهم در این مرورگر کشف شده که به هکرها اجازه می‌دهد از طریق صفحات وب دست‌کاری شده، کدهای مخرب را روانه‌ی سیستم کاربر کنند. این حفره آنقدر مهم است که حتی سازمان امنیت سایبری ایالات متحده آمریکا هم در رابطه با گسترش این خبر دست به کار شده است.

آپدیت کردن فایرفاکس هم به هیچ عنوان کار سخت محسوب نمی‌شود. می‌توانید بر آیکون به شکل سه خط عمودی در گوشه‌ی سمت راست بخش فوقانی رابط کاربری کلیک کنید و بعد از مراجعه به بخش Help و سپس About Firefox صبر کنید تا نسخه جدید دانلود شود و در نهایت بر گزینه Restart to update Firefox کلیک کنید. یا راه ساده‌تر هم مراجعه به این لینک و دریافت جدیدترین نسخه از سایت فایرفاکس است.

در هر صورت با انجام این کار دیگر نگران این حمله‌ی بسیار مهم نخواهید بود. هنوز معلوم نیست که هکرها با بهره‌گیری از این حفره دقیقا می‌توانند چه آسیبی به سیستم کاربر برسانند ولی یکی از احتمالات، سرقت ارزهای مجازی کاربران است.

منبع: The Verge

