اخیرا شرکت سرمایه‌گذاری Village Global رویدادی برگزار کرده که در بخشی از آن با میلیاردر معروف و یکی از بنیان‌گذاران مایکروسافت یعنی بیل گیتس مصاحبه شده است. او در این گفت‌وگو اعلام کرد شکست مایکروسافت در برابر گوگل برای عدم خلق پلتفرم استاندارد غیراپل، بزرگ‌ترین اشتباهش بوده است.

او در بخشی از این مصاحبه گفته:

«در دنیای نرم‌افزار، به‌خصوص برای پلتفرم‌ها، با بازاری روبرو هستیم که برنده تمام مزایا را از آن خود می‌کند. به همین خاطر، بزرگ‌ترین اشتباه من این بوده که به دلیل هرگونه سوءمدیریتی که داشته‌ام، مایکروسافت نتوانست معادل اندروید را خلق کند. اندروید حالا پلتفرمی استاندارد برای گوشی‌های غیر اپلی است و مایکروسافت باید چنین موفقیتی را از آن خود می‌کرد. در این فضا، فقط برای یک سیستم‌عامل غیر اپل جای خالی وجود دارد که ارزش آن ۴۰۰ میلیارد دلار است؛ مبلغی که می‌توانست به جای گوگل، در اختیار مایکروسافت قرار بگیرد.»

بسیاری از کارشناسان عدم موفقیت مایکروسافت در این زمینه را به گردن استیو بالمر، مدیرعامل وقت این شرکت، می‌اندازند که آیفون را جدی نمی‌گرفت و می‌گفت صرفا یک گوشی بسیار گران‌قیمت است و به دلیل فقدان کیبورد فیزیکی، جذابیتی برای مشتریان ندارد. در آن زمان، مایکروسافت از ویندوز موبایل استفاده می‌کرد که در حقیقت نسخه مینیاتوری ویندوز کامپیوتر بود. زمانی که آیفون در سال ۲۰۰۷ معرفی شد و کمی پس از آن گوگل اندروید را عرضه کرد، کاملا مشخص شد که کاربران سیستم‌عامل مبتنی بر نمایشگر لمسی را ترجیح می‌دهند.

مایکروسافت‌ در سال ۲۰۱۰ با عرضه نسخه موبایل ویندوز ۷ تلاش کرد به این بازار برگردد ولی نسبت به iOS و اندروید حرف زیادی برای گفتن نداشت. علاوه بر این، باید به پشتیبانی محدود سازندگان هم اشاره کنیم که در عدم موفقیت ویندوز موبایل نقش مهمی داشتند. در هر صورت، حالا اوضاع اصلا برای مایکروسافت‌ بد نیست و به‌لطف رهبری ساتیا نادلا، مایکروسافت در حال حاضر با ارزش‌ترین شرکت دنیا محسوب می‌شود و در این زمینه اپل و گوگل را پشت سر گذاشته است.

منبع: GSM Arena

