اپل نسخه بتای عمومی iOS 13، iPadOS و macOS کاتالینا را منتشر کرد

اپل شب گذشته نسخه بتای عمومی سیستم‌عامل‌های iOS 13، iPadOS و macOS کاتالینا را برای کاربران منتشر کرد و این یعنی بدون داشتن اکانت مختص توسعه‌دهندگان می‌توانید نسخه بتا این سیستم‌عامل‌ها را در گجت‌های موردنظر نصب کنید. مهم‌ترین آن‌ها، iOS 13 است که از بین مهم‌ترین قابلیت‌های آن می‌توانیم به ارائه‌ی حالت تاریک، بازطراحی اپلیکیشن‌های Mail، Maps، Notes و Reminders اشاره کنیم. علاوه بر این، نباید بهبود اپلیکیشن Photos، ارائه قابلیت‌های بیشتر برای Memoji و بهبود صدای سیری و افزایش سرعت بارگذاری اپلیکیشن‌ها را از قلم بیندازیم.

همچنین اپل برای نخستین بار، سیستم‌عامل iPadOS را برای آیپدها منتشر کرده است. اگرچه iPadOS مبتنی بر iOS است و به همین خاطر شباهت‌های زیادی با آن دارد ولی در عین حال امکانات بیشتری را برای آیپدها به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال، این سیستم‌عامل می‌تواند در هوم اسکرین اطلاعات بیشتری نمایش دهد، تجربه وب‌گردی مشابه کامپیوتر دسکتاپ را به ارمغان بیاورد، نسخه‌های مختلف از اپلیکیشن یکسان را اجرا کند، از حافظه خارجی پشتیبانی کند و دیگر مشخصه‌های جذاب که فاصله بین آیپد و کامپیوتر را کمتر می‌کنند.

در نهایت، نباید macOS کاتالینا را فراموش کنیم که بیشتر تغییرات آن مربوط به اپلیکیشن‌ها است. در این سیستم‌عامل، آیتونز به اپلیکیشن‌های مجزا Music، Podcasts و TV تقسیم شده و کاربران می‌توانند با استفاده از صدای خود کل سیستم‌عامل را کنترل کنند. علاوه بر این، حالا می‌توان از آیپد به‌عنوان نمایشگر ثانویه کامپیوترهای مک استفاده کرد. می‌توان به پروژه کاتالیست هم اشاره کرد که قرار است کار توسعه‌دهندگان را برای ارائه‌ی اپلیکیشن‌های آیپد در macOS راحت‌تر کند که البته برای مشاهده ثمرات آن فعلا باید منتظر بمانیم.

