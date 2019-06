مدیرعامل اینستاگرام می‌گوید که اگرچه گاهی اوقات شاید تبلیغات مربوط به صحبت‌های افراد نمایش داده می‌شود، ولی این اپلیکیشن به مکالمات کاربران گوش نمی‌دهد. طی یک مصاحبه با خبرگزاری CBS News، «آدام موسری» (Adam Mosseri) گفته که نمایش تبلیغات بعد از صحبت در مورد آن‌ها، صرفا تصادفی است. خبرنگار CBS News از او پرسیده که چرا وقتی در مورد محصولاتی که هیچ جست‌وجویی نداشته ولی فقط مورد آن‌ها صحبت کرده، در اینستاگرام تبلیغات مربوطه نمایش داده می‌شود.

بسیاری از کاربران اینستاگرام می‌گویند که مثلا بعد از صحبت با نفر دیگر در مورد موضوعی خاص، خیلی زود تبلیغ مرتبط با آن موضوع در اکانت آن‌ها نمایش داده می‌شود. «موسری» می‌گوید برای این موضوع دو دلیل وجود دارد. به گفته او: «اول از همه باید به موضوع تصادفی بودن اشاره کنم که گاهی اوقات رخ می‌دهد. دوما باید بگویم که شاید شما در حال صحبت کردن در مورد آن موضوع موردنظر هستید زیرا اخیرا با محتوای مربوط به آن تعامل داشته‌اید. چنین چیزی شاید در ناخودآگاه شما قرار بگیرد و مدتی بعد به یادش بیفتید. احتمالا برای بیشتر کاربران، شاهد چنین روند نامحسوسی هستیم.»

اگرچه اینستاگرام شاید به صحبت‌های خصوصی کاربران گوش ندهد، ولی به هر حال بر اساس نحوه تعامل کاربران با این شبکه اجتماعی، تبلیغات هدفمند دقیقی را نمایش می‌دهد. این تبلیغات بر اساس افرادی که فالو می‌کنید، ویدیوها و تصاویری که لایک می‌کنید و برای آن‌ها کامنت می‌گذارید، برای شما در نظر گرفته می‌شود. همچنین به لطف بانک اطلاعاتی گسترده فیسبوک، شرکت مادر اینستاگرام، این پلتفرم برای ارائه‌ی تبلیغات از بیش از ۵۲ هزار دسته‌بندی مختلف استفاده می‌کند.

شبکه‌های اجتماعی از آن‌چه فکر می‌کنیم ما را بهتر می‌شناسند. برخی از اپلیکیشن‌ها-مانند گوگل اسیسنت، الکسا آمازون و سیری اپل-معمولا مرتبا به صحبت‌های ما گوش می‌دهند تا بتوانند سریعا جوابگوی درخواست کاربران باشند. اما به هر حال شک و تردید کاربران نسبت به اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام کاملا طبیعی است. موضوعی که مدیرعامل آن به‌طور کامل رد می‌کند و در نهایت می‌گوید: «البته می‌دانم که به‌طور کامل حرف من را باور نمی‌کنید.»

