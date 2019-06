در چند سال گذشته خبرهای پراکنده‌ای در مورد جدیدترین سیستم‌عامل گوگل موسوم به «فیوشا» (Fuchsia) منتشر شده است. گوگل اعلام کرده که قصد ندارد این سیستم‌عامل را جایگزین اندروید یا Chrome OS کند و بلکه ایده‌های جاه‌طلبانه‌تری را در رابطه با این سیستم‌عامل در سر دارد؛ ایده‌ای مانند توسعه یک سیستم‌عامل واحد برای انواع و اقسام گجت‌های متصل به شبکه. اما در هر صورت، نمی‌توان کتمان کرد که با توجه به ناپدید شدن سیستم‌عامل‌های محبوب مانند سیمبین و بلک‌بری، گوگل می‌خواهد برای روزی که از محبوبیت اندروید کاسته می‌شود، آماده باشد. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نفر مشغول توسعه این سیستم‌عامل هستند و روز گذشته سایت مختص توسعه‌دهندگان فیوشا کار خود را آغاز کرد.

در هر حال، توسعه سیستم‌عامل جدید آن هم توسط شرکت بزرگی مانند گوگل، خبر بسیار هیجان‌انگیزی محسوب می‌شود. فیوشا برخلاف اندروید و بسیاری از سیستم‌های مشابه، مبتنی بر هسته لینوکس نیست بلکه از ریزهسته‌ای موسوم به Zircon بهره می‌برد. به همین خاطر، این سیستم‌عامل کاملا مقیاس‌پذیر است و می‌تواند برای انواع و اقسام گجت‌ها از گوشی‌ها و تبلت‌ها گرفته تا کامپیوترهای شخصی مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر این، به لطف کیت توسعه نرم‌افزار Flutter، توسعه‌دهندگان به‌سرعت می‌توانند اپلیکیشن اندرویدی خود را روانه‌ی این پلتفرم جدید کنند.

در نوامبر گذشته، فوشیا پشتیبانی از تراشه کایرین ۹۷۰ را آغاز کرد و با موفقیت بر روی گوشی آنر پلی اجرا شد. اگرچه تمام این اخبار هیجان‌انگیز هستند، اما برای همه‌فن‌حریف شدن این سیستم‌عامل همچنان راه زیادی در پیش است. حالا به‌لطف راه‌اندازی سایت مختص توسعه‌دهندگان فیوشا، برنامه‌نویسان می‌توانند از زیر و بم این سیستم‌عامل جدید سر در بیاورند و با قابلیت‌های آن آشنا شوند.

