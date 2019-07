بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، در نیمه نخست 2019 حدود 40 میلیارد دلار برای اپلیکیشن ها هزینه شده است. شرکت Sensor Tower با بررسی اپ استور اپل و پلی استور گوگل این آمار را منتشر کرده است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش 15 درصدی در درآمد اپلیکیشن ها هستیم و این یعنی احتمالا در نیمه دوم 2019 رکورد جدیدی ثبت خواهد شد.

کاربران iOS طی این مدت 25.5 میلیارد دلار برای اپلیکیشن‌های اپ استور پول داده‌اند که نسبت به نیمه نخست 2018 افزایش 13 درصدی دیده می‌شود. از طرفی دیگر، نمونه اندرویدی این اکوسیستم فروش 14.2 میلیارد دلاری داشته که 20 درصد بیش از سال گذشته محسوب می‌شود.

مطابق معمول، این بار هم بازی‌ها پرفروش‌ترین بخش به حساب می‌آیند و در کل 29.6 میلیارد دلار از درآمد را از آن خود کرده‌اند. بازی Arena of Valor (که به‌عنوان Honor of Kings هم شناخته می‌شود) در دو پلتفرم اندروید و iOS درآمد 728 میلیون دلاری برای شرکت سازنده خود به ارمغان آورده است. مقام دوم از آن بازی Fate/Grand Order با درآمد 628 میلیون دلاری است و در مقام سوم هم بازی Monster Strike با کسب درآمد 566 میلیون دلاری دیده می‌شود.

در بخش غیر بازی هم اپلیکیشن Tinder توانسته درآمد 497 میلیون دلاری کسب کند و بعد از آن نتفلیکس با درآمد 399 میلیون دلاری دیده می‌شود و در مقام سوم Tencent Video با درآمد 278 میلیون دلاری توجه را جلب می‌کند.

از لحاظ نصب اپلیکیشن‌ها، علی‌رغم کاهش نصب iOS، با افزایش 11 درصدی روبرو هستیم. طی نیمه نخست 2019 حدود 56.7 میلیارد اپلیکیشن دانلود شده است که 42 میلیارد از این آمار مربوط به اندروید است و iOS هم 14.2 میلیارد از این آمار نصب را از آن خود کرده است.

روی هم رفته، پلتفرم اپل علی‌رغم اینکه از لحاظ آمار دانلود و نصب یک‌سوم اندروید محسوب می‌شود، اما درآمد آن تقریبا دو برابر اندروید بوده است. در بین 5 اپلیکیشن برتر از لحاظ دانلود هم مطابق معمول می‌توانیم نام‌های واتس‌اپ، مسنجر فیسیوک، فیسبوک، تیک‌تاک و اینستاگرام را ببینیم.

