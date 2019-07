اپلیکیشن Update for Samsung روی گوگل پلی تقلبی است!

اینطور که به نظر می‌رسد، برنامه‌ای قلابی تحت عنوان Update for Samsung (بروزرسانی برای سامسونگ) در فروشگاه گوگل‌پلی وجود دارد که توصیه می‌شود آن را نصب نکنید.

در فروشگاه گوگل‌پلی، بی‌شمار برنامه وجود دارد که هر یک به نوعی ادعا می‌کنند می‌توانند عملکرد گوشی شما را از لحاظ سرعت بهبود ببخشند. اما اکثر این برنامه‌ها به نوعی تقلبی هستند و درواقع نه تنها هیچ تأثیر مثبتی روی عملکرد گوشی ندارند، بلکه در برخی موارد باعث بروز مشکلاتی نیز می‌شوند.

یکی از این برنامه‌ها، بروزرسانی سامسونگ نام دارد که اخیرا تحت عنوان Update for Samsung در گوگل‌پلی برای دانلود در دسترس قرار گرفت. طبق گزارشات، بیش از ۱۰ میلیون کاربر تاکنون با فرض براینکه این برنامه در راستای بهبود عملکرد دستگاه در فروشگاه وجود دارد، آن را نصب کرده و نه تنها در عمل چیز خاصی از آن ندیده‌اند، بلکه بعد از اجرای آن، به سوی وب‌سایت‌های تبلیغاتی متعددی هدایت شده و با مشکل مواجه می‌شوند.

این موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم این برنامه برای ارائه‌ی بروزرسانی سالانه که در حقیقت وجود خارجی ندارد، ۳۵ دلار نیز از کاربران درخواست می‌کند. جالب اینجاست که این برنامه حتی اجازه‌ی دانلود بروزرسانی‌های «فرمور» (firmware) را نیز به کاربران می‌دهد اما فرآیند دانلود هیچگاه با موفقیت به پایان نمی‌رسد.

درحالیکه Update for Samsung یک نرم‌افزار جاسوسی نیست و هیچ‌گونه سو استفاده و یا سرقتی نیز از طریق آن گزارش نشده، اما عجیب به نظر می‌رسد چرا فروشگاه بزرگی همانند گوگل‌پلی از ورود چنین برنامه‌هایی به درون فروشگاه جلوگیری نمی‌کند. درحالیکه گوگل‌پلی از اپ استور شرکت اپل غنی‌تر است، اما به نظر می‌رسد از نظر امنیتی و کیفیت برخی برنامه‌ها، همچنان این دو فروشگاه فاصله‌ی زیادی با یکدیگر دارند.

