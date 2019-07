اپلیکیشن Notify Buddy: جایگزینی برای چراغ LED نوتیفیکیشن گوشی

شاید چراغ LED نوتیفیکیشن‌ها قابلیت مهمی در تلفن‌های هوشمند به نظر نرسد، اما اگر گوشی شما این ویژگی به ظاهر ساده را نداشته باشد، تازه جای خالی آن را احساس می‌کنید. اگر گوشی شما چراغ اعلان داشته باشد لازم نیست هربار برای چک کردن نوتیفیکیشن‌ها صفحه نمایش را روشن کنید و این موضوع می‌تواند مصرف باتری دستگاه را کاهش دهد.

اما اگر گوشی شما صفحه نمایش OLED یا AMOLED داشته باشد به راحتی با نصب یک نرم افزار می‌توانید این قابلیت را به دستگاه اضافه کنید. اپلیکیشن مورد نظر ما «نوتیفای بادی» (Notify Buddy) نام دارد و توسط یکی از کاربران سایت XDA توسعه یافته است. ظاهرا این کاربر از فقدان چراغ اعلان نوتیفیکیشن‌ها روی گوشی وان پلاس ۶T ناراضی بوده و تصمیم گرفته خودش دست به کار شود.

نحوه‌ی کارکرد این برنامه به این صورت است که به جای اینکه چراغ کوچکی در بخش بالایی گوشی وجود پیام‌، تماس دریافتی و یا هر مورد دیگری را اعلام کند، با استفاده از پیکسل‌های نمایشگر این کار را انجام می‌دهد. خوشبختانه صفحه نمایش OLED یا AMOLED به شما این امکان را می‌دهد که فقط پیکسل‌های مورد نظر را روشن کنید و بقیه نمایشگر کاملا خاموش باشد.

هرچند این اپلیکیشن در ابتدا برای وان پلاس ۶T طراحی شده است، اما انتظار می‌رود روی هر گوشی مجهز به صفحه نمایش OLED با نسخه‌ی اندروید بالاتر از ۸ کار کند. برای استفاده از این اپلیکیشن کافی است با استفاده از دکمه‌ی زیر آن را از فروشگاه گوگل پلی دانلود کنید و سپس مراحل بعدی را انجام دهید.

پس از نصب برنامه باید دسترسی به نوتیفیکیشن‌ها را به نوتیفای بادی بدهید. همچنین توصیه می‌کنیم قابلیت نمایشگر همیشه روشن (AoD) و قابلیت‌های مربوط به کاهش مصرف باتری را غیر فعال کنید. سپس نوتیفای بادی را باز کنید و برای دستگاه مشخص کنید نوتیفیکیشن‌های مربوط به هر اپلیکیشن را با چه رنگی نمایش دهد.

ما این اپلیکیشن را با موفقیت روی گوشی گلکسی نوت ۸ امتحان کردیم، شما هم امتحان کنید و نتیجه را در کامنت‌ها بگویید تا بقیه کاربران بتوانند از آن استفاده کنند.

منبع: Phonearena

