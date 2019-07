اولین تیزر ویدیویی اندروید ایرانی را تماشا کنید؛ سیستم عاملی که گوگل امکان حذف آن را ندارد

احتمالا در جریان اخبار درگیری تجاری بین آمریکا و چین هستید. به طور خلاصه موضوع از این‌جا شروع شد که دولت چین و آمریکا تعرفه واردات از یکدیگر را افزایش دادند، اما در ادامه کار به جایی رسید که دولت ترامپ همکاری با شرکت‌های چینی را در حوزه مخابراتی ممنوع کرد. این موضوع باعث شد گوگل پروانه‌های هواوی را لغو کند و این غول چینی قادر نباشد سرویس‌های گوگل مثل فروشگاه پلی‌استور یا اپلیکیشن‌های جیمیل و گوگل کروم را روی تولیداتش نصب کند.

اما اگر می‌پرسید این موضوع به ما چه ارتباطی دارد، باید به نقل قولی از آذری جهرمی اشاره کنیم. وزیر ارتباطات مدتی پیش در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت:

«مدت زیادی بود که می‌خواستیم سیستم عامل اندروید را در گوشی‌های ایرانی تغییر دهیم تا از استارتاپ‌های داخلی حمایت کنیم؛ این موضوع پیش نمی‌رفت تا این‌که اپلیکشین‌های داخلی را حذف کردند و این همدلی ایجاد شد و به زودی نتیجه کار را اعلام می‌کنیم.»

ظاهرا مشکلات پیش آمده برای هواوی باعث شده وزرات ارتباطات توسعه اندروید ایرانی را جدی بگیرد. اما اعلام این موضوع باعث شد برای کاربران سوالاتی ایجاد شود، مثلا اینکه اندروید ایرانی چه زمانی به بازار می‌آید، کجا قرار است استفاده شود و چه تضمینی وجود دارد که کاربران نسبت به استفاده از آن تمایل داشته باشند. در این مورد اطلاعات زیادی نداشتیم تا اینکه دیشب وزیر ارتباطات با انتشار یک ویدیو روی حساب توییتر خود، برخی از پرسش‌های موجود را پاسخ داد.

در توییت آذری جهرمی می‌خوانیم:

اما موضوع اصلی ویدیویی است که در این توییت به چشم می‌خورد. در این ویدیو می‌بینیم که ظاهرا توسعه اندروید ایرانی به پایان رسیده و به زودی اولین نسخه از آن روی یک گوشی ساخت شرکت جی ال ایکس با نام «آریا مینی» رونمایی خواهد شد.

دانلود mp4

بر اساس این تیزر می‌توان گفت تا رونمایی از اندروید ایرانی مدت زیادی باقی نمانده. پیشبینی شما در مورد موفقیت این سیستم عامل چیست و به نظر شما اندروید ایرانی برای جلب رضایت کاربران چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

