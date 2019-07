خبرها حاکی از آن است که گوگل در حال کار روی حالتی است که به کاربران اجازه می‌دهد ویدئوهای در حال پخش در مرورگر گوگل کروم را کنترل کنند.

اخیرا نسخه‌ی جدیدی از مرورگر گوگل کروم قناری (Canary) منتشر شد که یکی از ویژگی‌های جالب آن، منویی برای کنترل ویدئوهای در حال پخش در این مرورگر است که تحت عنوان Global Media Controls (کنترل رسانه‌ی جهانی) شناخته می‌شود. آیکون این منو در کنار آیکون بوک‌مارک در قسمت راست و بالای مرورگر دیده می‌شود و به کمک آن می‌توان هر ویدئوی درحال پخشی را در تب‌های مختلف کنترل کرد.

تصور کنید تب‌های زیادی در مرورگر کروم باز هستند و ناگهان یک ویدئوی تبلیغاتی یا هر ویدئویی به صورت خودکار در یکی از این تب‌ها اجرا می‌شود. با کمک این قابلیت جدید، بدون اینکه نیاز باشد برای بستن ویدئو به صفحه‌ی مربوطه بروید، می‌توانید پخش آن را متوقف کنید و حتی ویدئو را به عقب برگردانید یا جلو ببرید. قبل از این، ویژگی در کروم وجود داشت که کاربران با کلیک روی آیکون میکروفون در هر تب می‌توانستند صدای ویدئوی در حال پخش را قطع کنند. اما گوگل اخیرا این قابلیت را حذف کرده و به جای آن با کلیک راست روی هر تب می‌توانید آن را در حالت سکوت قرار دهید.

وجود این ویژگی برای مرورگر پر استفاده‌ای چون کروم بسیار ضروری به نظر می‌رسید که خوشبختانه گوگل آن را در نسخه‌ی قناری مرورگر خود که با هدف کمک به توسعه‌دهندگان طراحی شده، اضافه کرده است. انتظار می‌رود در روزهای آتی، این قابلیت کاربردی طی یک بروزرسانی به مرورگر استاندارد کروم نیز راه یابد.

البته این ویژگی هنوز از ضعف‌هایی برخوردار است. برای مثلا اگرچه کاربر می‌تواند صدا یا تصویر را همزمان کنترل کند، اما کنترل رسانه در برخی سایت‌ها همچنان از عهده‌ی کنترل رسانه‌ی جهانی خارج است. برخی کاربران نیز گزارش داده‌اند حین استفاده از این ویژگی دچار مشکل شده‌اند و هنگام کلیک روی گزینه‌های آن، برنامه کرش می‌کند.

با این اوصاف گوگل نیز همچنان در حال آزمایش این ویژگی و رفع نقص‌های آن است و هنوز به صورت رسمی آن را برای کروم عرضه نکرده است. مسلما این برنامه در نسخه‌ی استاندارد کروم به خوبی کار خواهد کرد و مشکلی برای کاربران ایجاد نخواهد شد. اگر تمایل به استفاده از این ویژگی دارید ابتدا از طریق این لینک مرورگر قناری کروم را دانلود کرده و کنترل رسانه‌ی جهانی را از طریق آدرس زیر فعال کنید.

chrome://flags/#global-media-controls

