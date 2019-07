ساعاتی قبل عرضه رسمی نسخه سبک‌تر اسپاتیفای موسوم به اسپاتیفای لایت آغاز شد که حجم اینترنت کم‌تری مصرف می‌کند و کاربران دارای گوشی‌های قدیمی به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. نسخه اصلی اسپاتیفای می‌تواند تا ۱۰۰ مگابایت از حافظه داخلی را اشغال کند که این نسخه جدید از این لحاظ فقط ۱۰ مگابایت حافظه داخلی گوشی را در اختیار می‌گیرد. علاوه بر این، کاربران می‌توانند حد مربوط به مصرف حجم اینترنت موبایل را مشخص کنند و زمانی که به این حد می‌رسد، نوتیفیکیشنی نمایش می‌دهد.

همچنین با بهره‌گیری از نسخه لایت اسپاتیفای، کاربرانی که گوشی آن‌ها از میزان اندکی حافظه داخلی بهره می‌برند، فقط با ضربه بر یک گزینه به‌راحتی می‌توانند حافظه کش مربوط به آهنگ‌ها را پاک کنند. این اپلیکیشن برای ۳۶ کشور در مناطق آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا از طریق گوگل پلی عرضه شده و گجت‌های مبتنی بر اندروید ۴.۳ و بالاتر می‌توانند از آن بهره ببرند. تجربه کاربری این اپلیکیشن تا حد زیادی مشابه نسخه اصلی است ولی روی هم رفته برای گجت‌ها و اینترنت‌های ضعیف‌تر بهینه‌سازی شده است. به غیر از قابلیت‌هایی که اشاره کردیم، از دیگر تفاوت‌های مهم بین این دو نسخه نباید برخی تفاوت‌های ظاهری را از قلم بیندازیم. همچنین کاربران می‌توانند در کنار نسخه اصلی، اسپاتیفای لایت هم نصب کنند تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از آن بهره ببرند.

لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای اینکه بتوانند اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های خود را برای تعداد بیشتری از کاربران عرضه کنند، به عرضه نسخه لایت اپلیکیشن‌های خود روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال، فیسبوک نسخه لایت این شبکه اجتماعی، اپلیکیشن مسنجر و نسخه لایت اینستاگرام را عرضه کرده است. همچنین اوبر هم چنین کاری انجام داده و با این کار امیدوارند که کاربران دارای گجت‌های قدیمی و دارای اینترنت ضعیف هم بتوانند از این سرویس‌ها بهره ببرند.

منبع: The Verge

The post نسخه ۱۰ مگابایتی اسپاتیفای برای اندروید عرضه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala