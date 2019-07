ما در مطالب مختلف بارها و بارها به مزایای ابزار مدیریت رمز عبور مانند LastPass و Dashlane اشاره کرده‌ایم. در این میان، بسیاری از کاربران فکر می‌کنند که به چنین ابزاری نیاز ندارند ولی باید بگوییم که اگر از بیش از یک اکانت استفاده می‌کنید و موضوع امنیت آن‌ها برای شما اهمیت دارد، توصیه می‌کنیم که حتما استفاده از یک ابزار مدیریت رمز عبور را آغاز کنید. در ادامه برای تشریح این موضوع، ۷ دلیل مختلف برای این توصیه مطرح می‌کنیم.

۱. عدم نیاز به حفظ کردن تمام گذرواژه‌ها

همین ابتدای امر تعداد اکانت‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنید، در ذهن خود مرور کنید. در این میان، اکانت ایمیل و اکانت مربوط به شبکه‌های اجتماعی تا حد زیادی همه‌گیر هستند. علاوه بر این، شاید از اسپاتیفای، سرویس‌های نمایش فیلم و سریال، اپلیکیشن‌های مربوط به رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها هم استفاده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، بیشتر کاربران حداقل از چند اکانت مختلف بهره می‌برند.

اگرچه به خاطر سپردن یک یا دو رمز عبور کار سختی نیست، ولی وقتی تعداد آن به ۵ یا ۶ یا حتی بیشتر می‌رسد، چنین کاری بسیار پیچیده‌تر می‌شود. البته در چنین موقعیت‌هایی بیشتر کاربران وسوسه می‌شوند که برای تمام اکانت‌ها از رمز عبور یکسانی استفاده کنند. با این حال، به هیچ عنوان نباید چنین کاری را انجام دهید. زیرا اگر به هر دلیلی یک هکر بتواند به یکی از اکانت‌های شما نفوذ کند، این یعنی باقی اکانت‌های شما هم در امان نمی‌مانند. با مراجعه به سایت haveibeenpwned.com می‌توانید که افشای اطلاعات کاربران سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی موضوع نادری نیست و مرتبا اتفاق می‌افتد.

با بهره‌گیری از یک ابزار مدیریت رمز عبور دیگری نیازی به حفظ کردن این تعداد گذرواژه ندارید، زیرا ابزار مذکور چنین کاری را بر عهده می‌گیرد.

۲. به خاطر سپردن تنها یک رمز عبور

ابزارهای مدیریت رمز عبور از کاربر می‌خواهند تنها یک گذرواژه را به خاطر بسپارند تا با بهره‌گیری از آن بتوانند به محیط ایمن ذخیره‌سازی رمز عبور اکانت‌های خود وارد شوند. بنابراین اگر صرفا رمز عبور اصلی را به خاطر داشته باشید، این ابزار کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و در مواقع موردنیاز، اطلاعات لازم را در جای موردنظر قرار می‌دهد. البته گاهی حتی به این رمز عبور اصلی هم نیاز ندارید زیرا مثلا نسخه موبایل LastPass به کاربران این اجازه را می‌دهد که با اثر انگشت خود به این برنامه دسترسی پیدا کنند.

۳. صرفه‌جویی در زمان با لاگین خودکار

یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزار مدیریت رمز عبور این است که با لاگین خودکار در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل، تا حد زیادی در وقت صرفه‌جویی می‌شود. چنین ابزارهایی، نام کاربری و رمز عبور مربوط به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موردنظر را ذخیره می‌کنند و زمانی که به آن‌ها سر می‌زنید، ابزارهای مدیریت رمز عبور می‌توانند اطلاعات مربوط به لاگین را پر کنند. البته برخی سایت‌ها جلوی پر کردن خودکار این اطلاعات را می‌گیرند ولی برای بیشتر موارد می‌توانید از این قابلیت بهره ببرید.

۴. راحت دسترسی به رمز عبورهای مختلف

با نصب یک ابزار مدیریت رمز عبور در سیستم و یکپارچه شدن آن با مرورگر، رمز عبور اکانت‌های شما به‌طور ایمن ذخیره می‌شوند. در بیشتر موارد، حتی نمی‌دانید که این اکانت‌ها از چه رمز عبوری استفاده می‌کنند زیرا این ابزار می‌تواند برای اکانت‌های مختلف، رمز عبورهای پیچیده و غیرتکراری خلق کند.

اما اگر به هر دلیلی می‌خواهید از رمز عبور یک اکانت خاص خبردار شوید، می‌توانید به راحتی با مراجعه به این برنامه، چنین کاری را انجام دهید. بعد از مراجعه به ابزار مدیریت رمز عبور به فهرست اکانت‌ها سر بزنید و سپس در کنار رمز عبور، بر آیکون چشم کلیک کنید تا رمز عبور موردنظر نمایش داده شود.

بیشتر بخوانید: ۳ راهکار موثر برای افزایش امنیت رمز عبور

۵. بهره‌گیری از حافظه رمزگذاری شده



همانطور که گفتیم، این ابزارها گذرواژه‌های اکانت‌های شما را در یک محیط ایمن ذخیره‌سازی می‌کنند. به همین خاطر، بدون داشتن رمز اصلی، هیچ کسی نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند و به دلیل رمزگذاری آن‌ها، امکان رمزگشایی و دزدیدن این موارد غیرممکن است.

به غیر از رمز عبور اکانت‌ها، می‌توانید اطلاعات دیگری مانند اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری، اطلاعات حساس مربوط به مثلا گاوصندوق و دیگر موارد این چنینی را ذخیره کنید. تمام این موارد، به رمز عبور اصلی بستگی دارند و به همین خاطر این رمز عبور اهمیت بسیار زیادی دارد.

۶. دسترسی از طریق پلتفرم‌های مختلف

خوشبختانه ابزارهای مشهوری که در حوزه مدیریت رمز عبور فعالیت می‌کنند، تقریبا از تمام پلتفرم‌های محبوب پشتیبانی می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر از ابزار LastPass استفاده می‌کنید، این ابزار برای ویندوز، مک، لینوکس، iOS و اندروید عرضه شده و همچنین پلاگین‌هایی برای فایرفاکس، کروم، مایکروسافت اج، اپرا و سافاری منتشر کرده است.

ابزار مدیریت رمز عبور در هر گجتی که نصب باشد، خیلی سریع می‌تواند رمز عبورهای موردنظر را با آن گجت سینک کند و چنین کاری را به سادگی انجام می‌دهد.

۷. گذرواژه‌های ایمن برای تمام اکانت‌ها

این ابزارها می‌توانند برای تمام اکانت‌ها شما رمز عبورهای پیچیده‌ای را خلق کنند و میزان پیچیدگی آن‌ها را می‌توانید مشخص کنید. اما به‌صورت پیش‌فرض، این ابزارها برای ایجاد رمز عبور از ترکیب حروف کوچک و بزرگ، اعداد و نشانه‌های نقطه‌گذاری استفاده می‌کنند.

رمز عبورها به صورت کاملا تصادفی ایجاد می‌شوند و حاوی ترکیب معناداری نیستند. همانطور که گفتیم، این ابزارها نه‌تنها می‌توانند کار شما را برای حفظ کردن گذرواژه‌های متعدد راحت کنند، بلکه دیگر نگران ساده یا تکراری بودن رمز عبورهای خود هم نخواهید بود.

همین امروز استفاده از ابزار مدیریت رمز عبور را آغاز کنید

با ارائه‌ی این دلایل، حالا دیگر با مزایای چنین ابزارهایی به خوبی آشنا هستید و باید بگوییم در کنار آنتی‌ویروس، این ابزارها نقش مهمی در افزایش امنیت ایفا می‌کنند. تمام افرادی که از اکانت‌های مختلف استفاده می‌کنند، باید به بهره‌گیری از چنین ابزارهایی روی بیاورند. با این کار، دیگر نگرانی چندانی بابت هک شدن اکانت‌های خود ندارید و به‌راحتی می‌توانید از امکانات آن‌ها بهره ببرید.

بیشتر بخوانید: ضعف‌های گذرواژه‌ها و نحوه‌ی اصلاح آن

منبع: Make Use Of

The post ۷ دلیل برای استفاده از برنامه‌های مدیریت رمز عبور appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala